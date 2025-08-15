Inter de Milão x Olympiacos por amistoso: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
A Inter de Milão terá pela frente o Olympiacos, neste sábado, em amistoso de pré-temporada. O jogo será às 15h30 (de Brasília), no Estádio San Nicola, em Bari.
Onde assistir Inter de Milão x Olympiacos ao vivo?
O jogo terá transmissão do Nosso Futebol.
Histórico de confronto entre Inter de Milão x Olympiacos
As equipes nunca se enfrentaram oficialmente.
Prováveis escalações
Provável escalação Inter de Milão
Martínez; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Sucic, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Luis Henrique, Bonny e Esposito
Técnico: Cristian Chivu
Provável escalação Olympiacos
Botis; Ortega, Pirola, Retsos e Costinha; Scipioni, Hezze e Chiquinho; Pnevmonidis, Rodinei e El Kaabi
Técnico: José Luis Mendilibar.
Arbitragem de Inter de Milão x Olympiacos
Não divulgado.
Próximo jogos da Inter de Milão
Jogo: Inter de Milão x Torino
Data: 23/08
Horário: 15h45 (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Italiano
Local: Giuseppe Meazza
Próximo jogos do Olympiacos
Jogo: Olympiacos x Astereas
Data: 23/08
Horário: 14h (de Brasília)
Campeonato: Campeonato Grego
Local: Estádio Karaiskakis
Ficha técnica
Jogo: Inter de Milão x Olympiacos
Horário: 15h30 (de Brasília)
Campeonato: Amistoso
Local: Estádio San Nicola, em Bari, Itália
Onde Assistir: Nosso Futebol