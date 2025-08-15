Inter de Milão x Olympiacos por amistoso: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

A Inter de Milão terá pela frente o Olympiacos, neste sábado, em amistoso de pré-temporada. O jogo será às 15h30 (de Brasília), no Estádio San Nicola, em Bari.

Onde assistir Inter de Milão x Olympiacos ao vivo?

O jogo terá transmissão do Nosso Futebol.

Histórico de confronto entre Inter de Milão x Olympiacos

As equipes nunca se enfrentaram oficialmente.

Prováveis escalações

Provável escalação Inter de Milão

Martínez; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Sucic, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Luis Henrique, Bonny e Esposito



Técnico: Cristian Chivu

Provável escalação Olympiacos

Botis; Ortega, Pirola, Retsos e Costinha; Scipioni, Hezze e Chiquinho; Pnevmonidis, Rodinei e El Kaabi



Técnico: José Luis Mendilibar.

Arbitragem de Inter de Milão x Olympiacos

Não divulgado.

Próximo jogos da Inter de Milão

Jogo: Inter de Milão x Torino



Data: 23/08



Horário: 15h45 (de Brasília)



Campeonato: Campeonato Italiano



Local: Giuseppe Meazza

Próximo jogos do Olympiacos

Jogo: Olympiacos x Astereas



Data: 23/08



Horário: 14h (de Brasília)



Campeonato: Campeonato Grego



Local: Estádio Karaiskakis

Ficha técnica

Jogo: Inter de Milão x Olympiacos



Horário: 15h30 (de Brasília)



Campeonato: Amistoso



Local: Estádio San Nicola, em Bari, Itália



Onde Assistir: Nosso Futebol