Hulk elogia Reinier e celebra virada do Atlético-MG sobre o Godoy Cruz

Hulk foi fundamental na vitória do Atlético-MG sobre o Godoy Cruz por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 7 marcou o gol da virada, após receber um passe preciso do estreante Reinier, e comentou sobre a chegada do jovem ex-Flamengo e Real Madrid ao time.

"O Reinier chegou há pouco tempo. Tivemos a oportunidade de fazer alguns treinos juntos, a gente percebe que ele tem muita qualidade, consegue pensar antes. Então, quando a bola estava no alto e vi que era o Reinier, sabia que ele tentaria o passe para mim ? ele ajeitou, uma jogada de futevôlei. Tenho certeza que vai acrescentar muito ao nosso plantel", afirmou Hulk ao canal oficial da Sul-Americana.

O jogo começou complicado para o Galo. Santino Andino abriu o placar para os argentinos aos 37 minutos do primeiro tempo, aproveitando um corte mal feito da defesa mineira e acertando um belo chute no ângulo de Everson. Nos acréscimos, o Atlético chegou a balançar as redes com Arana, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a impedimento de Rony.

A reação atleticana veio no segundo tempo. Aos 22 minutos, Cuello empatou, após sobra de cruzamento de Arana, deixando a equipe de Cuca novamente viva na partida. A virada veio aos 44 minutos, quando Reinier ajeitou de peito para Hulk, que finalizou com precisão e garantiu a vitória por 2 a 1.

Agora, o Atlético-MG tem vantagem mínima e pode avançar com um empate na Argentina, no jogo de volta, marcado para o Estadio Feliciano Gambarte, na próxima quinta-feira (21). Caso o placar agregado termine igual, a vaga será decidida nos pênaltis.

Antes da decisão sul-americana, o Galo encara o Grêmio no domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Godoy Cruz visita o River Plate, às 17h30, pelo Campeonato Argentino.