Hugo inicia transição, e Maycon volta a ficar à disposição do Corinthians

O último treino do Corinthians antes do jogo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com duas novidades. O volante Maycon e o lateral esquerdo Hugo participaram das atividades realizadas no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Maycon treinou normalmente com os companheiros e voltou a ficar à disposição de Dorival Júnior.

Já Hugo, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal há cerca de um mês, iniciou a fase de transição física e fez parte dos trabalhos com o grupo. Ele ainda não reúne condições de jogo.

O nosso último treino antes de enfrentar o Bahia! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/AT8Yg0YMQk ? Corinthians (@Corinthians) August 15, 2025

O Timão terá mudanças diante do Tricolor de Aço. Além de Hugo, o técnico Dorival Júnior não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo, lesionados. Suspensos, Romero, Cacá e Angileri completam a lista de ausências.

Sendo assim, diante dos desfalques no setor ofensivo, a dupla de ataque do time deve ser formada pelos jovens Kayke e Gui Negão, ambos revelados nas categorias de base alvinegra. Vitinho, recém-contratado, ainda precisa readquirir ritmo e dificilmente será relacionado.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

O Corinthians enfrenta o Bahia às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

A equipe do Parque São Jorge está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.