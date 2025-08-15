Gustavo Caballero projeta duelo contra o Vasco e comenta ambições do Santos: "Sonhos maiores na competição"

O Santos recebe o Vasco, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Reforço do Peixe nesta janela de transferências, Gustavo Caballero projetou o duelo contra os cariocas e comentou as ambições da equipe na competição.

"Estamos buscando lutar no topo. Acho que estávamos pensando muito em como estava a tabela de baixo. Mas agora já estamos querendo pensar na parte de cima. E isso passa por ganhar esse jogo domingo. Conseguindo a vitória, nós começamos a ter sonhos maiores na competição", disse Gustavo Caballero ao site oficial do Santos.

Em mais uma ação #MuitoAlémDoFutebol, a pequena Maria Luisa de apenas 2 anos, está bravamente enfrentando o tratamento de um câncer no Pulmão e realizou o sonho de conhecer nossos mascotes e também foi ao CT Rei Pelé. Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e... pic.twitter.com/XzJz8dItbQ ? Santos FC (@SantosFC) August 14, 2025

A equipe do técnico Cleber Xavier chega para o duelo deste domingo vindo de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Com os resultados sobre Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1), o Santos deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 14ª posição, com 21 pontos conquistados.

Por outro lado, a última vitória do Vasco na competição foi no dia 12 de junho, diante do São Paulo, pela 12ª rodada, por 3 a 1, no Morumbis. Desde então, foram três empates e duas derrotas. O Cruzmaltino ocupa a 17ª posição, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Recém-contratado, Gustavo Caballero já disputou três jogos com a camisa do Santos. Na vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo, por 2 a 1, o paraguaio deu uma assistência e marcou seu primeiro gol pelo Peixe.

Santos no Morumbis

Caballero ainda destacou o bom público esperado para a partida deste domingo. Na última parcial divulgada pelo Santos, mais de 45 mil torcedores já haviam garantido seus ingressos para acompanhar o jogo direto do Morumbis, na capital paulista.

"Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida. Esperamos dar a eles a alegria que eles querem e merecem", projetou Caballero.

Esta vai ser a segunda partida seguida do Santos como mandante no Campeonato Brasileiro no Estádio.

O jogo faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.