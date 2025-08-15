Guardiola fala sobre futuro de Ederson e Savinho no Manchester City: "Estou contando com eles"

Neste sábado, a temporada do Manchester City começa oficialmente. Antes de enfrentar o Wolves, o técnico Pep Guardiola falou sobre o futuro de Ederson e Savinho com a camisa dos Citizens e ainda revelou suas expectativas para o Campeonato Inglês.

"Se eles (Ederson e Savinho) quiserem sair, eles vão falar comigo. Estou sempre trabalhando com eles. Se quiserem sair, vão bater na minha porta. Estou contando com eles... O Ederson não veio até mim e falou que queria sair ou que tinha uma oferta. Todos seguem sendo nossos jogadores. O que vai acontecer? Ninguém sabe", disse Guardiola em entrevista coletiva.

PEP ? [Mateo] Kovacic is not ready, Josko [Gvardiol] is not ready... Savinho is injured. The others are [ready]. pic.twitter.com/AllaElEuIf ? Manchester City (@ManCity) August 15, 2025

Com o Manchester City sendo ligado à contratação do italiano, que está de saída do PSG, surgiram rumores sobre uma possível saída do goleiro Ederson. Nos últimos dias, o Galatasaray passou a monitorar o arqueiro brasileiro.

O brasileiro Savinho também pode deixar o Manchester City, devido à falta de minutos em campo. O Tottenham fez uma oferta pelo jogador, mas ela foi recusada pelos Citizens.

Embora tenha optado pela permanência dos brasileiros, Guardiola já antecipou que nenhum dos dois estará em campo contra o Wolves.

"Savinho está machucado. Desde o amistoso contra o Palermo. E o Ederson também não joga. Gvardiol e Kovacic não estão prontos", completou.

Expectativa da temporada

Em 2024/25, o Manchester City encerrou uma sequência de sete anos com títulos de Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra ou Liga dos Campeões. A equipe de Guardiola venceu apenas a Supercopa da Inglaterra, terminou em 3º na Premier League, foi vice na FA Cup e caiu cedo na Champions League e na Copa do Mundo de Clubes. Ao avaliar a nova temporada, Guardiola não fez promessas.

"Nós estamos prontos. Tudo indica que seremos melhores (do que na última temporada)... Mas podemos ser piores também. Quem sabe?", disse Guardiola, recordando-se da temporada passada.

O Manchester City estreia no Campeonato Inglês neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando visita o Wolves, no Molineux Stadium.