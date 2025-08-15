Albon se reinventa e supera Sainz anos após dispensa da Red Bull e 'sumiço'

Alexander Albon teve um início de carreira meteórico na Fórmula 1. Ele chegou à categoria em 2019 pela Toro Rosso e, no fim daquela temporada, já estava no cockpit de uma das gigantes da F1: a Red Bull. O ano seguinte, no entanto, acabou de forma melancólica, e o tailandês foi rebaixado antes de virar piloto reserva e "sumir" ao ser dispensado.

A reinvenção de Albon

Albon retornou ao grid em 2022, quando assinou com a Williams em meio a um projeto de reconstrução da tradicional escuderia britânica, que tinha Nicholas Latifi para fechar a sua dupla.

A temporada em questão não foi empolgante, e ele cravou apenas quatro pontos — dois a mais em relação ao companheiro.

O ano seguinte ensaiou uma melhora pelo fato de ele terminar o calendário na 13ª posição (27 pontos), mas 2024 voltou a ser decepcionante: em meio à renovação contratual, o tailandês marcou só 12 pontos e acumulou seis abandonos.

A atual temporada serviu como uma reviravolta na carreira do piloto, que já tem 54 pontos e é o 8º mais bem colocado do grid. O atleta da equipe britânica está atrás apenas das duplas da McLaren, da Ferrari e da Mercedes, além do tetracampeão Max Verstappen (Red Bull).

Albon, inclusive, vem engolindo o experiente Carlos Sainz, ex-Renault, McLaren e Ferrari. O espanhol, que está em seu 1º ano de Williams, acumula só 16 pontos, amargando a 14ª posição e ficando atrás até mesmo do novado Isack Hadjar (Racing Bulls).

Alexander Albon vem superando Carlos Sainz na temporada de 2025 da Fórmula 1 Imagem: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

O tailandês não esconde o bom momento profissional, mas descarta, ao menos por enquanto, uma mudança para uma escuderia mais "competitiva". Em entrevista à RacingNews365, ele disse que quer colher os frutos do trabalho iniciado há três anos — o vínculo vai até o fim de 2026.

Acho que está claro que minhas ações subiram esse ano, mas o foco ainda está na Williams. Meu contrato ainda é longo e quero ver onde podemos chegar. Gastei muito do meu tempo, da minha energia e da minha alma para colocar este carro no grid. Agora quero ver os frutos. Quando olho para a Williams e por tudo o que passamos, não vejo outra equipe -- talvez a McLaren -- que tenha tido essa evolução ano após ano.

Albon, ao RacingNews365

Albon e sua Williams voltam às pistas no último fim de semana do mês. O GP da Holanda, que marca o retorno da categoria das férias, está marcado para o dia 31.