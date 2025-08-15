Topo

Força Aérea Brasileira destaca tecnologia e talentos esportivos na COB EXPO 2025

15/08/2025 17h58

A Força Aérea Brasileira (FAB) marcará presença na COB EXPO 2025. A feira de esportes olímpicos vai de 24 a 28 de setembro de 2025, com experiências interativas e conteúdo que reforçam a conexão entre esporte, tecnologia e formação de excelência.

Entre as atrações, o público poderá vivenciar, no estande da Comissão de Desportos da Aeronáutica, um simulador de voo de alta fidelidade ? ferramenta utilizada no treinamento oficial de futuros pilotos da FAB.

Operado pelo Clube de Voo Virtual, vinculado à Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), o simulador permitirá aos visitantes experimentarem a pilotagem de aeronaves como o T-25 Universal e o T-27 Tucano, em uma imersão realista que combina inovação, disciplina e paixão pela aviação.

A programação inclui também o painel "Força da FAB no Desporto Nacional: Atletas de Alto Rendimento e Grandes Eventos", que apresentará o trabalho da instituição no desenvolvimento de esportistas que brilham nas maiores competições do mundo.

Entre os convidados estão: o medalhista dos Jogos de Paris 2024 Caio Bonfim (prata na marcha atlética), e as atletas Juliana Campos (salto com vara) e Viviane Lyra (heptacampeã brasileira e recordista da marcha atlética). As vendas para este painel iniciam nesta sexta-feira pelo site oficial da feira COB Expo 2025 (www.cobexpo.com.br )

Nas Olimpíadas de Paris 2024, a FAB teve a representação com 24 atletas, sendo cinco deles medalhistas. Hoje, o programa conta com 32 nomes no total.

Com estas iniciativas, a FAB reafirma seu compromisso em apoiar o esporte de alto rendimento e inspirar novas gerações, ao mesmo tempo em que apresenta ao público o impacto de sua atuação no cenário esportivo e tecnológico do país.

