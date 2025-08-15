Fluminense x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Invicto há cinco jogos, o Fluminense quer embalar de vez nesta temporada neste sábado, quando recebe o Fortaleza no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 16h (de Brasília), na abertura da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

SÁBADO NÓS VOLTAMOS AO MARACA! ??? Quem é Flu até morrer joga junto com a gente >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/9Q0g0ugfZ4 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 15, 2025

Onde assistir

O duelo entre Fluminense e Fortaleza terá transmissão pelo Premiere (Pay-per-view).

Como chega o Fluminense?

O Tricolor, que na rodada passada empatou por 3 a 3 com o Bahia no Nordeste, conseguiu no meio de semana vencer o América de Cali por 2 a 1, na Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A série invicta engloba também ter eliminado o Internacional e avançado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Com 24 pontos, o Fluminense quer vencer para encostar na zona de classificação para a Libertadores. Renato Gaúcho, técnico do Tricolor Carioca, mais uma vez aposta no esforço dos jogadores para vencer.

"Temos mudado a equipe nas competições, pois estamos em três frentes, e independentemente de quem entra, a entrega tem sido total. Por isso que estamos conseguindo fazer dar certo em todas elas e assim espero que o tanque continue cheio diante do Fortaleza" disse ele, que deve poupar alguns titulares.

Como chega o Fortaleza?

Já o Fortaleza vive situação oposta. A goleada de 5 a 0 para o Botafogo, na rodada passada, em casa, manteve o time na zona de rebaixamento, com 15 pontos.

Pelo lado do Fortaleza, o técnico Renato Paiva reconhece que se preocupa com o desgaste. Principalmente porque na terça-feira tem duelo decisivo com o Vélez Sarsfield, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

"São poucos dias para se recuperar entre um jogo e outro, principalmente porque temos viagens desgastantes, como a da próxima semana contra a Argentina. Isso torna o jogo com o Fluminense ainda mais complicado", comentou.

Histórico de Fluminense x Fortaleza

No duelo entre Fluminense e Fortaleza, o Leão do Pici tem mostrado certo domínio, já que o time venceu três dos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória do Flu e um empate. Todas as vitórias do Fortaleza aconteceram em casa, no Estádio Governador Plácido Castelo.

Veja o resumo dos jogos:

29/04/2023: Fortaleza 4, Fluminense 2 (Campeonato Brasileiro)



03/09/2023: Fortaleza 0, Fluminense 1 (Campeonato Brasileiro)



07/07/2024: Fortaleza 1. Fluminense 0 (Campeonato Brasileiro)



22/11/2024: Fortaleza 2, Fluminense 2 (Campeonato Brasileiro)



29/03/2025: Fortaleza 2, Fluminense 0 (Campeonato Brasileiro)

Prováveis escalações

O Fluminense deve contar com o reforço do volante Nonato, livre de dores na coxa direita. A zaga é o maior drama. Além de Thiago Silva e Ignácio, lesionados, Juan Freytes, expulso contra o Bahia, cumpre suspensão. Davi Schuindt e Thiago Santos devem compor o setor.

Para este duelo o Fortaleza perdeu o zagueiro Gustavo Mancha, expulso contra o Botafogo. Gastón Ávila deve herdar a vaga.

Escalação Fluminense

FLUMINENSE: Fábio, Julio Fidélis, Davi Schuindt, Thiago Santos e Renê; Facundo Bernal, Lima, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Keno e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

Escalação Fortaleza

FORTALEZA: Vinicius Silvestre, Tinga, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, José Herrera e Deyverson



Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X FORTALEZA-CE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de agosto de 2025 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)