Fluminense rescinde com o atacante Paulo Baya

15/08/2025 15h47

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Fluminense comunicou a saída do atacante Paulo Baya, que estava emprestado pelo Primavera até o final do ano. Após acordo entre clube e jogador, o vínculo entre as partes foi rescindido.

"O Fluminense FC informa que chegou a um acordo pelo fim do vínculo de empréstimo do atacante Paulo Baya. O clube agradece ao atleta por todo empenho e deseja sucesso na sequência de sua carreira", publicou o Tricolor.


Contratado junto ao Fluminense no início da atual temporada, Baya deixa o time carioca com apenas 17 partidas, nas quais marcou dois gols e distribuiu uma assistência.

Formado nas categorias de base do Cascavel, o atleta de 26 anos chegou ao Tricolor após ser um dos destaques do Goiás na campanha da Série B do Brasileirão em 2024, quando balançou as redes em 19 oportunidades.

