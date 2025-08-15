Flamengo renova com Varela até 2027: 'Muito feliz em permanecer'

O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Varela até o fim de 2027. A assinatura do novo vínculo foi realizada hoje, no Ninho do Urubu, com a presença do diretor-técnico de futebol do clube, José Boto.

Muito feliz de permanecer aqui, mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse, e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade

Varela, ao site oficial do Flamengo

A negociação com o uruguaio já se estendia por um tempo. Após as partes chegarem a um denominador comum, o Flamengo aguardava apenas a vinda do empresário do lateral para o Rio de Janeiro, algo que aconteceu hoje.

No Flamengo desde 2022, o camisa 2 disputou 111 partidas e marcou três gols pelo Rubro-Negro. Seu contrato anterior se encerraria no fim de 2025.