Esporte

Flamengo confirma acordo com novo patrocinador máster

15/08/2025 18h31

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que chegou a um acordo pelo novo patrocinador máster do clube. O patrocínio será anunciado oficialmente pelo Rubro-Negro na próxima segunda-feira.

Através de nota oficial, o clube carioca informou que o processo de escolha foi concluído "com sucesso" e divulgou os detalhes da disputa pelo patrocínio máster entre as empresas.

A diretoria flamenguista apresentou às empresas previamente o valor mínimo estiuplado para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV e em outros compromissos. Não houve leilão ou segunda rodada com novos valores.


Além disso, o Flamengo revelou as empresas interessadas no patrocínio, sendo todas sites de apostas esportivas. Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional participaram do processo, mas não tiveram sucesso.

O Rubro-Negro agiu com rapidez e encontrou seu novo patrocinador após a rescisão com a Pixbet, antiga patrocinadora máster. O fim da parceria, que tinha previsão de término apenas em dezembro de 2027, foi negociado entre as duas partes e anunciado na última quarta-feira.

Portanto, a tendência é que a nova patrocinadora máster estampe a camisa do Flamengo pela primeira vez apenas na próxima quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília).

