Flamengo anuncia renovação de contrato com Varela até 2027

O lateral direito Guillermo Varela renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O clube carioca anunciou a ampliação do vínculo com o uruguaio nesta sexta-feira.

Varela tinha vínculo com o Flamengo até o final da atual temporada. Contratado em 2022, o jogador de 32 anos celebrou a renovação do contrato e detalhou o processo.

Nosso camisa 2 segue fechado com o Mengão! ?? Varela assinou a renovação do seu contrato e fica no Mais Querido até 2027. Vamos por mais, craque! #Renovou pic.twitter.com/lu1dBYs8ZH ? Flamengo (@Flamengo) August 15, 2025

"Muito feliz de permanecer aqui, mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse, e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade", afirmou Varela, em nota divulgada pelo Rubro-Negro.

Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 2 disputou 111 partidas, com três gols marcados e três assistências distribuídas. Os três passes para gol, curiosamente, foram anotados neste ano, em que o jogador também balançou as redes uma vez, em 35 jogos.

Varela espera voltar a campo pelo Rubro-Negro neste domingo, no duelo contra o Internacional, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília).