'Flaco Roque' encanta, mas não faz mágica para Abel Ferreira no Palmeiras

Flaco López e Vitor Roque foram os nomes da goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Universitario, nesta quinta-feira, pela Libertadores. Ambos participaram ativamente dos quatro gols do triunfo e foram alvos de elogios de Abel Ferreira na coletiva pós-jogo no Peru. O português, porém, ressaltou: não vai jogar só com eles no ataque.

Abel não acredita em mágica

Como não acredito em fórmulas mágicas e que o processo de treino e evolução de uma equipe é inacabado, é uma solução que temos. Foi bom vê-los na frente, dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é uma opção Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Dupla foi escalada como titular pela primeira vez. A aposta de Abel provou-se certeira.

Flaco López e Vitor Roque marcaram três dos quatro gols do jogo. O argentino balançou duas vezes a rede, enquanto o brasileiro deixou o dele e ainda sofreu o pênalti que culminou no primeiro gol do jogo, de Gustavo Gómez.

Com 12 minutos, o Palmeiras já havia feito 2 a 0. E ambos os tentos tiveram jogadas construídas a partir do entrosamento da dupla: primeiro, Roque tabelou com López antes de ser derrubado dentro da área; cinco minutos depois, foi López quem iniciou tabela com Roque para sair na cara do gol e marcar o segundo.

A goleada praticamente garante os palmeirenses nas quartas de final da Libertadores. Na partida de volta, que acontece às 21h30 da próxima quinta-feira no Allianz Parque, o time poderá perder por até três gols de diferença.