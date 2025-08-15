Ex-São Paulo, Jardine projeta confronto contra o Tigres pelo Campeonato Mexicano

O técnico André Jardine, do América do México, terá pela frente um grande desafio neste sábado, às 22h (de Brasília), quando sua equipe visita o Tigres, pela 5ª rodada do Torneio Apertura 2025 da Liga MX. Invicto no campeonato, com duas vitórias e dois empates até aqui, o time da capital ocupa a 6ª colocação, com oito pontos, apenas um atrás do seu adversário deste fim de semana, que é vice-líder.

"É o início da competição, com a tabela ainda muito embolada, mas esse será um confronto direto que pode nos aproximar muito da liderança, além de servir como uma injeção imensa de confiança. Mais do que isso, é um jogo de nível altíssimo que, pela experiência que já acumulamos, serve como um ensaio para o que podemos vir a enfrentar depois, na Liguilla", analisa Jardine.

Desde que chegou ao América, em junho de 2023, o treinador brasileiro conseguiu levar a equipe à final de todas as quatro edições da Liga MX que disputou. Nas três primeiras, conquistou um inédito tricampeonato consecutivo na era dos torneios semestrais, implantada em 1996 no México, e interrompeu um incômodo jejum de cinco anos dos americanistas.

No último Clausura, em 2025, o time de Jardine ficou com o vice-campeonato, superado apenas pelo Toluca na grande final. O Tigres, adversário deste sábado, vive grande fase: soma 100% de aproveitamento em três jogos disputados e vem de uma expressiva goleada por 7 a 0 sobre o Puebla.

Em seu elenco, a equipe do técnico Guido Pizarro conta com nomes de peso como o centroavante francês André-Pierre Gignac e o meia argentino Ángel Correa, recém-contratado junto ao Atlético de Madrid e presente na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar, além do zagueiro brasileiro Joaquim, ex-Santos.

"O Tigres é uma das equipes mais fortes do país, foi muito bem no último mercado de transferências e vem em um grande momento, então sabemos bem das dificuldades que vamos enfrentar, ainda mais fora de casa. Mas também confiamos muito no nosso grupo. O América tem qualidade, entrega e espírito vencedor, e não por acaso conquistou tantos títulos recentemente, e segue lutando por mais", completou.