Entenda por que Tolói, se contratado, não deve estrear tão cedo pelo São Paulo
Mesmo com um acerto próximo, Rafael Tolói não deve estrear pelo São Paulo tão cedo. O zagueiro de 34 anos só poderá ser inscrito na Libertadores se o Tricolor avançar às quartas de final e ainda precisa recuperar a forma física após mais de três meses sem atuar.
Sua última partida foi no dia 4 de maio, na vitória da Atalanta por 4 a 0 sobre o Monza, pelo Campeonato Italiano. Na atual temporada europeia, Tolói disputou 17 partidas, sendo titular em apenas seis, e deu uma assistência.
O longo período sem jogos exigirá um trabalho específico de recondicionamento antes que ele fique à disposição de Hernán Crespo.
O defensor retorna ao Morumbi após dez temporadas no futebol italiano, onde fez história pela Atalanta, conquistando a Liga Europa e ajudando a equipe a se firmar na Liga dos Campeões.
Naturalizado, também foi campeão da Eurocopa de 2020 com a Itália. A contratação foi concluída após semanas de negociação. O São Paulo chegou a priorizar a chegada de Igor Rabello, mas o defensor acertou com o Fluminense.
Livre no mercado após o fim de seu vínculo com a Atalanta, Tolói atraiu interesse de outros clubes brasileiros e do mundo árabe, mas optou pelo retorno ao Tricolor, clube que defendeu entre 2012 e 2015, período em que conquistou a Copa Sul-Americana e teve passagem por empréstimo na Roma.