Dupla Flaco-Roque pode salvar o ano do Palmeiras? Colunistas debatem

A grande novidade da vitória do Palmeiras sobre o Universitario (PER), na Libertadores, foi o bom desempenho do ataque, escalado com uma dupla: Vitor Roque e Flaco López. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Alicia Klein debateram as mudanças.

O Palmeiras goleou o Universitario por 4 a 0, em Lima, no Peru, e encaminhou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de volta, no Allianz Parque, a equipe alviverde pode perder por 3 a 0 para avançar.

Lavieri: Palmeiras acha um jeito de jogar após eliminação

Dá tempo de salvar a temporada, pelo menos. Se a gente chega à conclusão de que o 4-4-2, que o Flaco e o Vitor Roque poderiam ter feito o Palmeiras se classificar, a gente pode chegar à conclusão de que, por vias tortas ou por linhas tortas, o Palmeiras acha um jeito de jogar após a eliminação contra o Corinthians. Mas, calma! É só um jogo.

Danilo Lavieri

Alicia: Relação tensionada pode ter acelerado mudança

Essa relação mais tensionada com a torcida, tenho minhas dúvidas se não acelerou a mudança no time. Vi jornalistas e palmeirenses pedindo o 4-4-2, com Vitor Roque e Flaco juntos, e isso não acontecia. Veio o tensionamento fortíssimo com a eliminação para o Corinthians, chega a Libertadores e, surpresa, está lá a formação que todo mundo queria ver. [...] Os dois jogadores agora podem ser explorados ao seu máximo.

Alicia Klein

