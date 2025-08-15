Topo

Dupla evolui, Santos treina na Vila e avança em preparação para enfrentar o Vasco

15/08/2025 15h45

O Santos avançou na preparação para a partida contra o Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o elenco santista treinou na Vila Belmiro com duas novidades e fez a penúltima atividade visando o confronto deste final de semana.

O técnico Cleber Xavier e sua comissão técnica comandaram um trabalho tático no gramado da Vila Belmiro. Houve, ainda, um complemento de bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas.

Desfalques no último compromisso do Peixe, o zagueiro Luan Peres (edema de partes moles no pé esquerdo) e o volante Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) estão evoluindo no processo de transição física. Em fotos divulgadas pelo clube, ambos foram a campo e participaram de parte do treino com bola nesta sexta.

Caso reúnam condições físicas, existe a chance de Luan Peres e Arão voltarem a ficar à disposição contra o Vasco. Ambos serão avaliados até este sábado, quando o elenco fará o último treino para o duelo. Já o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda), que também está em transição, ainda deve ser baixa.

O Santos ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Vasco na manhã deste sábado, às 10h (de Brasília), dessa vez no CT Rei Pelé. O elenco alvinegro teve, ao todo, cinco dias de preparação para o embate.

O Santos recebe o Vasco neste domingo, às 16 horas, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o segundo jogo do Peixe no estádio após o acordo de troca de mandos firmado com o São Paulo.

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Santos subiu na tabela e ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. Já o Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.

