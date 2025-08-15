Du Plessis e Chimaev batem o peso e confirmam disputa de título no UFC 319

Realizada nesta sexta-feira (15), a pesagem oficial do UFC 319 transcorreu de forma tranquila, com apenas um dos 26 lutadores escalados para o evento falhando na missão de bater o peso. Protagonistas da luta principal do show deste sábado (16), Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev passaram ilesos pela balança e confirmaram a disputa pelo cinturão peso-médio (84 kg), atualmente sob posse do sul-africano.

Primeiro a surgir no palco da pesagem, Chimaev subiu na balança sem roupa, com o auxílio do biombo. Porém, curiosamente, o russo cravou 83 kg, quase 1 kg abaixo do que o limite de peso exigido para lutas de título na divisão dos médios.

Por outro lado, Du Plessis foi um dos últimos a se apresentarem no palco da cerimônia desta sexta-feira. Com um semblante confiante, o campeão sul-africano bateu 83,9 kg e confirmou a realização de sua terceira defesa de cinturão na organização.

Esquadrão Brasileiro no peso

Todos os membros do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC 319 também bateram o peso de suas respectivas categorias. Escalado como reserva da luta principal, Caio Borralho foi o primeiro atleta tupiniquim a subir na balança, e cumpriu com o combinado, registrando 83,4 kg. Assim, o lutador da 'Fighting Nerds' está apto a substituir Du Plessis ou Chimaev caso surja algum problema com um deles de última hora.

Caso nada aconteça, Borralho volta suas atenções novamente para Nassourdine Imavov, com quem possui um combate marcado para o card do UFC Paris, no dia 6 de setembro. Seus companheiros de equipe Carlos Prates e Karine Killer também passaram sem sustos pela balança nesta sexta-feira.

O top 15 do meio-médio (77 kg) pesou 77,1 kg, cerca de 400 gramas abaixo da marca atingida pelo seu oponente neste sábado, o americano Geoff Neal. Já a promessa do peso-mosca (57 kg) registrou 56,7 kg, enquanto sua rival, a também brasileira Dione Barbosa, marcou 56,9 kg na balança.

De volta ao peso-leve (70 kg) após competir entre os penas (66 kg) nos últimos anos, o veterano Edson Barboza não teve problemas para cravar 70,3 kg e garantir sua participação no UFC 319, onde vai encarar Drakkar Klose. Já a ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica Bate-Estaca foi uma das últimas a pesar e precisou da ajuda do biombo para, sem roupas, bater 52,6 kg e confirmar seu duelo contra Loopy Godinez.

Inimigo da balança

O único atleta a falhar na balança foi Bryan Battle, que ficou quase 2 kg acima do limite estabelecido para lutas que não envolvem a disputa pelo título da divisão dos médios. Resta saber se o combate contra Nursulton Ruziboev vai seguir de pé no card do UFC 319. Caso seja confirmado, o americano deve ser obrigado a ceder uma porcentagem de sua bolsa para o rival russo, como punição.

Esta foi a terceira vez que o vencedor da 29ª edição do 'The Ultimate Fighter' falha na balança em sua trajetória no UFC. Nas duas ocasiões anteriores, Battle ainda competia na divisão dos meio-médios.

Pesagem oficial do UFC 319:

Dricus du Plessis (83,9 kg) vs Khamzat Chimaev (83 kg)

Lerone Murphy (66,2 kg) vs Aaron Pico (65,7 kg)

Geoff Neal (77,5 kg) vs Carlos Prates (77,1 kg)

Jared Cannonier (84,3 kg) vs Michael Page (84,3 kg)

Tim Elliott (57,1 kg) vs Kai Asakura (57,1 kg)

Gerald Meerschaert (83,9 kg) vs Micha? Oleksiejczuk (84,3 kg)

Baysangur Susurkaev (84,3 kg) vs Eric Nolan (83 kg)

Jéssica Bate-Estaca (52,6 kg) vs Loopy Godinez (52,1 kg)

Chase Hooper (70,3 kg) vs Alexander Hernandez (70,7 kg)

Edson Barboza (70,3 kg) vs Drakkar Klose (70,7 kg)

Bryan Battle (86,1 kg)** vs Nursulton Ruziboev (84,3 kg)

Karine Killer (56,7 kg) vs Dione Barbosa (56,9 kg)

Alibi Idiris (57,1 kg) vs Joseph Morales (57,1 kg)

* Caio Borralho (83,4 kg) - pesou como reserva da luta principal

**Bryan Battle excedeu em 4 libras (1,8 kg) o limite de peso da divisão dos médios

