Dione Barbosa detona rivais por recusarem luta contra Karine Killer: "Absurdo"

Adversária de Karine 'Killer' Silva neste sábado (16), no UFC 319, em Chicago (EUA), Dione Barbosa demonstrou espanto ao saber o quão difícil foi para sua compatriota encontrar uma nova rival. Isso porque, de acordo com a representante da 'Fighting Nerds', cinco atletas recusaram enfrentá-la após JJ Aldrich - sua oponente original - deixar o card, até que a recifense aceitasse a missão.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, apesar do pouco tempo de preparação, a 'Bruxa' vê a chance como um passo essencial em sua jornada no maior palco do esporte. Ela também ressaltou a importância da constância nos treinos e da mentalidade de prontidão como pilares que pretende carregar durante toda a carreira.

"Acabou uma luta, pega seu descanso, óbvio que você tem que descansar às vezes, né? Pode descansar quando morrer também. A gente tem que ter isso na cabeça. E cinco atletas falarem 'não' é um absurdo", afirmou.

A brasileira, que aceitou o combate com apenas duas semanas de antecedência, destacou que estar sempre pronta para lutar faz parte de sua essência como atleta de alto rendimento. Segundo ela, essa mentalidade é fundamental para quem deseja se manter competitivo no cenário de elite do MMA.

"Não é o segredo do short notice, é o segredo dos atletas de alto rendimento. Eu sou lutadora e tenho que estar pronta para lutar o tempo inteiro. Óbvio que a gente tem lesão, tem um monte de coisa que acontece. Mas, se eu estou saudável e treinando, é como se o seu boss (chefe) te ligasse precisando de você no trabalho. Tem vários fatores, eu entendo. Mas uma coisa é entender, outra é concordar", completou.

Respeito

Em tom respeitoso, a peso-mosca (57 kg) elogiou o currículo e a qualidade técnica de sua rival. Ainda assim, reforçou que aceitar combates difíceis é parte indispensável do desenvolvimento de qualquer profissional que busca alcançar o topo da divisão.

"A Karine é duríssima, uma atleta completa, tem o dobro de lutas que eu tenho de MMA. Então, eu tenho muito que correr atrás ainda. Para chegar onde eu quero, preciso passar por situações como essa. Acho que é disso que campeões são feitos", declarou.

Neste sábado, Dione Barbosa, que vem embalada por vitória, buscará o triunfo mais relevante de sua carreira até o momento. E, ao que tudo indica, ela já entra no octógono com a mentalidade de quem não está ali apenas para participar - mas para construir algo maior no UFC.

