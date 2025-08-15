Diogo Jota recebe homenagem do Liverpool em jogo de abertura da Premier League em Anfield

A partida entre Liverpool e Bournemouth abre, nesta sexta-feira, a primeira rodada da Premier League, em Anfield, com uma homenagem a Diogo Jota e seu irmão André Silva, atacantes portugueses que morreram em um acidente de carro no início de julho.

A cerimônia contou com a presença da mulher e dos dois filhos de Diogo Jota, que defendeu o Liverpool nos últimos cinco anos. Antes de a bola rolar, os jogadores do clube mandante entraram em campo com braçadeiras pretas e, em seguida, foi respeitado um minuto de silêncio. Nas arquibancadas, faixas com o nome do jogador foram erguidas ao som do hino do clube, enquanto, dentro de campo, os atletas se abraçaram, emocionando-se durante o momento.

A torcida também preparou dois mosaicos: um com a inscrição "DJ 20", nas cores da bandeira de Portugal, em referência ao número usado por Jota - camisa que foi oficialmente aposentada pelo Liverpool -, e outro com as iniciais "AS 30", em menção a André Silva, que vestia a camisa 30 do Penafiel.

Antes do confronto, coroas de flores, cartões e mensagens também foram deixadas na parte externa do estádio. Nas proximidades do Anfield, um novo mural em homenagem ao jogador do Liverpool também recebeu a visita de fãs.

Diogo Jota e André Silva, morreram na madrugada de 2 para 3 de julho, em um acidente em uma rodovia no noroeste da Espanha. O carro em que estavam saiu da pista e pegou fogo. Eles viajavam em direção a Santander, no norte do país.

Contratado pelo Liverpool em 2020 por 49 milhões de euros (R$ 314 milhões), após se destacar no Wolverhampton, Jota foi peça-chave nas conquistas recentes do clube, incluindo o título do Campeonato Inglês da última temporada.