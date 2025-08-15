Topo

Lesionados do Fla: De la Cruz pode voltar após 8 jogos; Danilo tem 'dia D'

De La Cruz, do Flamengo, pode ganhar minutos contra o Internacional Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

15/08/2025 12h22

O meia De la Cruz é o jogador do Flamengo — que se recupera de lesão — que tem mais chances de estar em campo neste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio (RS), pelo Campeonato Brasileiro. O uruguaio não sente mais dores e já treina com o grupo no Ninho do Urubu.

O meia desfalcou o Rubro-Negro nas últimas oito partidas. O último compromisso do uruguaio foi na derrota por 1 a 0 para o Santos, em 16 de julho.

Danilo tem chances

Outro que pode também ser relacionado é Danilo. O experiente zagueiro apresenta evolução e terá amanhã como o "Dia D" para saber se viaja a Porto Alegre (RS). Ele passará por testes físicos. Caso seja vetado, poderá viajar para a capital gaúcha posteriormente, para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, também contra o Colorado.

Já Emerson Royal não deverá ser aproveitado no jogo do Brasileiro. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, ele ainda sente dores, apesar delas terem diminuído. O Flamengo trabalha com uma possibilidade maior dele se recuperar para o jogo da volta das oitavas.

Pulgar ainda levará tempo

Já o volante Erick Pulgar ainda demorará mais tempo para retornar aos gramados. O chileno passou por uma cirurgia no pé esquerdo.

O departamento médico do Fla fará uma ressonância daqui a um mês e meio no jogador. Caso se constate uma evolução, ele será liberado para os treinamentos no campo.

