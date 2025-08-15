Dan Hooker rebate Do Bronx sobre recusa de luta no UFC Rio: "Acusações falsas"

Não demorou muito para que Dan Hooker viesse a público rebater as recentes declarações de Charles Oliveira envolvendo seu nome. Citado por 'Do Bronx' como um dos rivais que costumam desafiá-lo, mas fogem na 'hora do vamos ver', o lutador neozelandês decidiu se defender e aproveitou para provocar o ex-campeão peso-leve (70 kg).

Em recente entrevista à 'Sky Sports New Zealand', Dan Hooker negou que tenha recebido uma oferta e recusado enfrentar Charles Do Bronx no UFC Rio, em outubro. Ainda se recuperando de uma lesão na mão, o sexto colocado no ranking peso-leve do Ultimate também revelou que só estará clinicamente liberado para voltar a competir em novembro, o que impossibilitaria um confronto contra o paulista na 'Cidade Maravilhosa'.

"Charlie Olives, você tem mentido em meu nome, meu amigo. Ele disse que me ofereceram uma luta com ele em outubro no Brasil, e que eu recusei. Acusações falsas. Nunca me ofereceram. Você acha realmente que foi assim que aquela ligação aconteceu? Você acredita de coração que eu recebi uma ligação do UFC dizendo: 'Você quer enfrentar um semiconsciente Charles Oliveira em oito semanas?'. E eu disse: 'Ah não, estou com medo do corpo sem vida de Charlie Olives flutuando ao redor do cage'. Não, não foi assim que aconteceu, nunca me ofereceram essa luta. Preciso de autorização médica para minha mão. Fui ao cirurgião, e ele não me liberou para outubro, me liberou para novembro", declarou Hooker.

Provocação

O neozelandês ainda aproveitou a oportunidade para cutucar o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', que fará um retorno relâmpago ao octógono após ser nocauteado por Ilia Topuria, em junho. Assim como parte da comunidade do MMA, Hooker criticou o pouco espaço de tempo entre a última derrota de Do Bronx e sua próxima luta.

"Eu nem consigo imaginar por que ele vai lutar em outubro. Não sei quem assistiu a última luta dele contra Ilia Topuria, viu a nuca dele quicar no chão como uma bola de basquete e disse: 'Quer saber, eu queria vê-lo em uma luta em seis semanas contra Rafael Fiziev'. Isso não faz o menor sentido. É sério? Como um fã, eu nem consigo ver alguém querendo fazer essa luta acontecer contra um cara como Rafael Fiziev", finalizou.

Charles no UFC Rio

Independentemente das provocações de Hooker, Charles Oliveira estará presente no UFC Rio, no dia 11 de outubro. Um dos mais populares atletas do país, o ex-campeão e atual 4º colocado no ranking dos leves será o responsável por protagonizar a luta principal da edição sediada no Rio de Janeiro (RJ), na 'Farmasi Arena', ao lado de Rafael Fiziev.

