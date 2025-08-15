Cuca valoriza virada do Atlético-MG e comenta desgaste em maratona de "decisões"

Na última quinta-feira, o Atlético-MG venceu de virada o Godoy Cruz por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, na Arena MRV. O técnico Cuca valorizou o resultado e falou sobre o desgaste do elenco do Galo devido à maratona de jogos decisivos.

"Acho que esse espírito foi fundamental. Passou da arquibancada e fizemos essa virada, que nos garante uma pequena vantagem para o jogo de volta", disse Cuca.

O Atlético-MG saiu atrás do placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Cuello e Hulk comandaram a virada do Galo, com gols aos 22 e aos 44 minutos, respectivamente.

Apesar de vencer, o Atlético-MG viu Lyanco sair com desconforto na perna direita. Cuca falou sobre o desgaste do elenco, ressaltando a maratona de jogos.

"A gente está decidindo (campeonatos) aí. Tem dez jogos em um mês. Todos os jogos são decisões, e temos que nos adaptar o quanto antes, sem perder jogador lesionado... Hoje o Lyanco sentiu um pouco a perna pesada e a gente já tirou, para não correr nenhum risco de perder ele por mais tempo", completou.

Fase do Atlético-MG

Vivo nas três competições, o Atlético-MG divide suas atenções nas copas e no Brasileirão. Na Sul-Americana, a equipe visita o Godoy Cruz na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, na Argentina. O Galo tem a vantagem do empate.

Antes da Sul-Americana, porém, o Atlético-MG recebe o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Cuca está na 10ª posição do torneio, com 24 pontos ? quatro a menos que o Mirassol, sexto colocado.

Na Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o rival Cruzeiro nas quartas de final. O jogo de ida acontece em 27 de agosto, às 19h30, na Arena MRV; a volta está marcada para dia 11 de setembro, também às 19h30, no Mineirão.