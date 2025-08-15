Crise no Palmeiras acabou? 'Só até domingo', diz Alicia Klein

A goleada diante do Universitario na Libertadores espanta a crise no Palmeiras? No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti debateram o tema.

Os colunistas entendem que o Palmeiras ainda precisa se afirmar diante de um adversário mais forte - como o Botafogo, próximo adversário no Brasileirão.

Alicia: Que ninguém se iluda; tranquilidade vai até domingo

Se o Palmeiras perdesse para o Botafogo no Mundial, a crise estaria instaurada muito antes. Então, o Palmeiras ganhar de 4 a 0 do Universitario e perder para o Botafogo, vai entrar o discurso de que o Universitario não conta, assim como o Estêvão era o 'Cuiabá Man' e só ganhava de time pequeno. O discurso muda.

A vaga nas quartas de final da Libertadores precisa ter um peso, dar uma tranquilidade para todo mundo trabalhar, mas que ninguém se iluda que essa tranquilidade vai além de domingo.

Alicia Klein

Musetti: Contra o Botafogo, teste é melhor

Precisa de mais. Como o Palmeiras está classificado, tem que jogar com os reservas na volta e testar a formação de hoje contra o Botafogo, que é um teste melhor. Aí, é um jogo de igual para igual, em que dá para testar essa formação defensivamente. Eu vi um espacinho ou outro no meio-campo do Palmeiras, não sei se o Sosa consegue fazer a marcação como o Maurício faz. Os volantes ainda devem um pouquinho.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo