Corinthians x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo?

TV: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay per view)

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega pressionado para o confronto. Apesar de eliminar o rival Palmeiras e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe do Parque São Jorge foi derrotada pelo Juventude na última segunda-feira, por 2 a 1, em Caxias do Sul. O resultado trouxe de volta à tona críticas sobre o trabalho de Dorival Júnior.

O Timão, além disso, vive uma sequência péssima no Brasileirão. A equipe está há cinco jogos sem vencer no torneio e, nas últimas dez rodadas disputadas, ganhou somente uma vez.

Com isso, o Corinthians caiu para o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

Como chega o Bahia para o confronto?

O Bahia, por sua vez, vive um cenário completamente distinto. O Tricolor de Aço acumula sete partidas sem perder na Série A, mas vem de dois empates consecutivos e busca reencontrar o caminho das vitórias. Na última rodada, a equipe ficou no 3 a 3 com o Fluminense, em Salvador.

O time comandado por Rogério Ceni, no momento, ocupa a quarta posição da competição, com 30 pontos. A distância para o líder Flamengo é de dez pontos, mas o clube nordestino possui um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro.

Histórico do confronto entre Corinthians e Bahia

O histórico geral do embate aponta um favoritismo para o Corinthians. Segundo o site especializado em estatísticas, Ogol, o Timão levou a melhor em 29 das 62 partidas disputadas entre as equipes. Já o Bahia venceu 17 vezes, além de 16 empates.

O retrospecto recente do duelo também pende para o lado alvinegro. Nos últimos dez confrontos, os paulistas ganharam em cinco oportunidades, enquanto o Tricolor de Aço venceu apenas duas. Houve, ainda, três empates.

Já o último encontro entre os times, disputado em março, pela primeira rodada do Brasileirão, terminou sem um vencedor. O Corinthians havia acabado de conquistar o título paulista em cima do Palmeiras e foi ao campo da Arena Fonte Nova com uma escalação mista. O Bahia saiu na frente, com gol de Gilberto, mas o Timão arrancou o empate de 1 a 1 no fim, através do espanhol Héctor Hernández.

Estatísticas

O Corinthians ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro. Até aqui, em 19 rodadas, o time obteve cinco vitórias, sete empates e sete derrotas 57 - somente 38,5% de aproveitamento. Foram 18 gols marcados e 23 sofridos. Do outro lado, o Bahia, em 18 jogos, possui oito triunfos, seis empates e três reveses - aproveitamento de 55,5%. O Tricolor de Aço balançou as redes 23 vezes e foi vazado em 16 oportunidades.

Corinthians na temporada

24 vitórias, 14 empates e 11 derrotas

59 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Bahia na temporada

28 vitórias, 16 empates e 10 derrotas

84 gols marcados

42 gols sofridos

Artilheiro: Willian José e Luciano Rodríguez, ambos com dez gols

Prováveis escalações

O Corinthians terá mudanças na escalação. O técnico Dorival Júnior não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, entregues ao departamento médico. Romero, Cacá e Angileri, suspensos, completam a lista de desfalques.

Em contrapartida, Maycon, recuperado de uma lesão na coxa, volta a ficar à disposição. Vitinho, recém-contratado pelo clube, ainda precisa readquirir ritmo de jogo e dificilmente será relacionado.

Diante da escassez de opções no setor ofensivo, Dorival deve apostar em uma dupla de ataque formada por jovens da base: Kayke e Gui Negão. Além dos dois garotos, as outras alternativas são Talles Magno, que não vive um bom momento, e Héctor Hernández, fora dos planos do treinador.

Do outro lado, o Bahia terá as baixas de Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, todos lesionados. O técnico Rogério Ceni ainda ganhou o desfalque de Everton Ribeiro, por suspensão. Ele deve ser substituído por Michel Araújo ou Cauly.

João Paulo, contratado do Santos, ainda não foi regularizado para entrar em campo. Sendo assim, Ronaldo deve ser o escolhido para ser titular na meta baiana.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Gui Negão, Matheus Bidu e Yuri Alberto

Provável escalação do Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo (Cauly); Ademir, Kayky e Willian José.

Arbitragem de Corinthians x Bahia

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Rafael Traci (SC)

Próximo jogo do Corinthians

Vasco x Corinthians (21ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(21ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 24/08 (domingo), às 16h

24/08 (domingo), às 16h Local: São Januário

Próximo jogo do Bahia

Bahia x Ceará (semifinal da Copa do Nordeste)

(semifinal da Copa do Nordeste) Data e horário: 20/08 (quarta-feira), às 21h30

20/08 (quarta-feira), às 21h30 Local: Arena Fonte Nova

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X BAHIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 16 de agosto de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)



Onde assistir: SporTV e Premiere