Corinthians faz lição de casa, bate Bahia e vai à semi do Brasileirão Feminino

Time de Gabi Zanotti e companhia jogará contra vencedor de São Paulo x Ferroviária - Reprodução/Instagram corinthians
Time de Gabi Zanotti e companhia jogará contra vencedor de São Paulo x Ferroviária

15/08/2025 23h10

Nesta sexta-feira, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Mercado Livre Arena Pacaembu, e avançou à semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Érika e Duda Sampaio marcaram os gols da partida. As alvinegras já haviam vencido a ida por 2 a 1, fora de casa.

Valendo vaga na final da competição, o Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e Ferroviária, que acontece neste sábado, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Ambas as equipes voltam a campo pelos campeonatos estaduais. O Corinthians visita o Realidade Jovem, pela sétima rodada do Paulista feminino, às 15h (de Brasília), no Estádio João Mendes Athayde. Já o Bahia recebe o Jequié, no próximo sábado, na estreia do Baiano, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

O jogo

O Corinthians chegou com perigo pela primeira vez aos três minutos. Após erro na saída de bola do Bahia, Jhonson conseguiu finalizar, mas acertou a trave da goleira adversária.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Érika abriu o placar. A zagueira corintiana arriscou de longa distância e acertou o ângulo de Yanne, anotando um golaço.

Ainda na primeira etapa, aos 41 minutos, Jhonson balançou as redes após cruzamento pelo lado esquerdo, mas foi marcada posição de impedimento.

Aos 46 minutos da etapa complementar, Duda Sampaio ampliou o marcador para as corintianas. A meio-campista aproveitou o rebote e finalizou de fora da área, acertando o canto superior esquerdo da goleira adversária para confirmar a classificação à semifinal do Brasileirão Feminino.

Giovanni Leoni assina com o Liverpool: "Estou muito honrado"

