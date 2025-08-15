Topo

Esporte

Esporte

Stuttgart x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Fluminense x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Ceará x Bragantino: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

Sport x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Mallorca x Barcelona pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Corinthians x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Wolves x Manchester City pelo Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Vila Nova x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Inter de Milão x Olympiacos por amistoso: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Vitória x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

São Paulo anuncia retorno do zagueiro Rafael Toloi; veja detalhes