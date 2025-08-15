Corinthians pode ter candidatos para substituir Augusto ainda este mês

Após a confirmação do impeachment de Augusto Melo no último dia 9, o Corinthians terá eleições indiretas para eleger um presidente até dezembro de 2026, quando o clube terá um novo pleito. Na Live do Clube, Samir Carvalho, Vitor Guedes e Livia Camillo detalharam os próximos passos.

A eleição do novo presidente, que acontece apenas entre conselheiros, deve ocorrer ainda em agosto e já tem vários candidatos, entre eles, Osmar Stábile, que ocupa o cargo de forma interina desde a saída de Augusto Melo, em maio.

Samir: Candidato diz que tem 1 bilhão de dólares para investir no clube

O Corinthians tem três candidatos para a eleição indireta [para a presidência], que é a eleição no Conselho Deliberativo: o Osmar Stábile, que está no comando e quer permanecer; o Roque Citadini, e o André Castro, que surgiu alegando que tem 1 bilhão de dólares para investir no Corinthians - cerca de R$ 5 bilhões.

Samir Carvalho

Vitão: Ninguém tem um terço dos votos no Conselho

Tem mais um candidato, que é o Ilmar [Schiavenato], um cidadão que os 'augustetes' querem apoiar. [...] Tem pessoas que não tem a menor chance de ganhar no voto popular dos sócios, mas no Conselho do Corinthians não tem ninguém que tenha sozinho um terço dos votos. [...] O Paulo Garcia, que é um conselheiro que tem algumas pessoas no conselho, já declarou apoio ao Osmar Stábile.

Vitor Guedes

Livia: Eleição deve acontecer no dia 25 de agosto

A frente ampla que apoiaria o Osmar Stábile já 'foi com Deus'. Dia 25 de agosto muito provavelmente vai acontecer essa eleição indireta.

Livia Camillo

