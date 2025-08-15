Topo

Após 'flerte' com Adidas, Corinthians anuncia renovação com a Nike até 2035

Corinthians anuncia renovação de contrato com a Nike Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

15/08/2025 10h39

O Corinthians anunciou hoje a renovação do contrato com a Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube, por dez anos, ou seja, até 2035. O aumento do vínculo acontece após flerte do Alvinegro com a Adidas.

"A Nike vai muito além de ser nossa fornecedora. É uma parceira de muitos anos que faz parte da nossa história, que nos conhece, que está conosco nos momentos de glória e na construção da identidade que define o torcedor corinthiano. Estamos muito felizes com a concretização do negócio e com o futuro da parceria", disse Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians.

Em 2035, a relação entre Corinthians e Nike vai completar 32 anos de história, com o primeiro modelo da marca lançado em 2003. Nesta temporada, as duas camisas do Timão homenageiam o primeiro título Mundial do clube, conquistado em 2000.

"Caminhar com o Corinthians por mais de duas décadas é uma honra imensa para a marca. Cada camisa, cada ativação e cada momento compartilhado reforçam nosso compromisso de seguir inovando e fortalecendo essa história juntos. Estamos prontos para continuar escrevendo novos capítulos grandiosos", comemorou Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, operador da FISIA, distribuidora oficial da Nike no Brasil.

Na última semana, imagens do suposto terceiro uniforme do Corinthians para 2025 vazaram nas redes sociais. A camisa é predominantemente preta, com detalhes laranja na gola e na manga. O símbolo da marca e o escudo do clube também aparecem na cor laranja.

O uniforme segue a estética da "Total 90", linha da Nike que fez sucesso no início dos anos 2000.

O Corinthians volta a campo amanhã, às 21h (de Brasília), quando recebe o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Timão é o 13º colocado, com 22 pontos conquistados. O Esquadrão de Aço ocupa a 4ª posição, com 30 pontos.

Após 'flerte' com Adidas, Corinthians anuncia renovação com a Nike até 2035

