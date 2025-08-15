Corinthians faz nova proposta para derrubar transfer ban e aguarda resposta do Santos Laguna

A diretoria do Corinthians propôs um novo acordo ao Santos Laguna, do México, para quitar a dívida de R$ 34 milhões referente à aquisição do zagueiro Félix Torres e, consequentemente, derrubar o transfer ban da Fifa. O Timão está confiante em um desfecho positivo.

A oferta do clube consiste em: pagar à vista uma entrada de 50% do valor total da dívida (cerca de R$ 17 milhões) e parcelar o restante.

Para isso, o Corinthians utilizaria a quantia da multa rescisória paga pelo Bahia pela contratação do jovem atacante Kauê Furquim, que não estava prevista no orçamento. Na última quinta-feira, o Tricolor de Aço depositou R$ 14 milhões nos cofres alvinegros e tirou a joia da base do time paulista. O ato, inclusive, gerou revolta da diretoria.

O Timão está otimista e acredita que, com a entrada mais generosa, conseguirá convencer o Santos Laguna a aceitar o acordo. O clube já entregou a proposta nas mãos dos mexicanos e aguarda uma resposta.

Entenda o caso

A Fifa aplicou o transfer ban ao Corinthians na última terça-feira. Com isso, o clube ficou impossibilitado de registrar novos jogadores.

Na semana passada, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Timão até 23h59 (de Brasília) da última segunda-feira para quitar a dívida e evitar a punição. Como o prazo não foi cumprido, a sanção foi aplicada já no dia seguinte.

O time do Parque São Jorge, em dificuldades financeiras, não possui recursos para pagar tal quantia à vista e passou a negociar um acordo. O Santos Laguna, porém, se mostrou intransigente nos bastidores. Os mexicanos alegam que procuraram o Corinthians em mais de uma oportunidade, mas foram ignorados pela gestão Augusto Melo. A diretoria de Osmar Stabile, agora, usa o argumento de que houve uma mudança no clube em razão do impeachment do antigo presidente.

Vale dizer que, caso o clube efetue o pagamento ou consiga um acordo, a punição é derrubada automaticamente.

A entidade máxima do futebol condenou o Corinthians a pagar o Santos Laguna por Félix Torres em outubro do ano passado. O Timão entrou com recurso no CAS (Corte Arbitral do Esporte), mas não teve sucesso. Os mexicanos alegam que o Alvinegro só pagou uma parcela.

Além de Félix Torres, o Corinthians ainda corre risco com o caso de Rodrigo Garro. O time também foi condenado a pagar uma quantia milionária ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia argentino. A decisão do CAS, contudo, ainda não foi divulgada. Há ainda em trâmite o caso de Matías Rojas.

Félix foi contratado pelo Timão no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor, no entanto, passou por altos e baixos e nunca conseguiu se firmar.

Ao todo, são 77 partidas disputadas pelo Corinthians, com um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo 25 vezes.