Topo

Esporte

Corinthians faz nova proposta para derrubar transfer ban e aguarda resposta do Santos Laguna

15/08/2025 16h38

A diretoria do Corinthians propôs um novo acordo ao Santos Laguna, do México, para quitar a dívida de R$ 34 milhões referente à aquisição do zagueiro Félix Torres e, consequentemente, derrubar o transfer ban da Fifa. O Timão está confiante em um desfecho positivo.

A oferta do clube consiste em: pagar à vista uma entrada de 50% do valor total da dívida (cerca de R$ 17 milhões) e parcelar o restante.

Para isso, o Corinthians utilizaria a quantia da multa rescisória paga pelo Bahia pela contratação do jovem atacante Kauê Furquim, que não estava prevista no orçamento. Na última quinta-feira, o Tricolor de Aço depositou R$ 14 milhões nos cofres alvinegros e tirou a joia da base do time paulista. O ato, inclusive, gerou revolta da diretoria.

O Timão está otimista e acredita que, com a entrada mais generosa, conseguirá convencer o Santos Laguna a aceitar o acordo. O clube já entregou a proposta nas mãos dos mexicanos e aguarda uma resposta.

Entenda o caso

A Fifa aplicou o transfer ban ao Corinthians na última terça-feira. Com isso, o clube ficou impossibilitado de registrar novos jogadores.

Na semana passada, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) deu ao Timão até 23h59 (de Brasília) da última segunda-feira para quitar a dívida e evitar a punição. Como o prazo não foi cumprido, a sanção foi aplicada já no dia seguinte.

O time do Parque São Jorge, em dificuldades financeiras, não possui recursos para pagar tal quantia à vista e passou a negociar um acordo. O Santos Laguna, porém, se mostrou intransigente nos bastidores. Os mexicanos alegam que procuraram o Corinthians em mais de uma oportunidade, mas foram ignorados pela gestão Augusto Melo. A diretoria de Osmar Stabile, agora, usa o argumento de que houve uma mudança no clube em razão do impeachment do antigo presidente.

Vale dizer que, caso o clube efetue o pagamento ou consiga um acordo, a punição é derrubada automaticamente.

A entidade máxima do futebol condenou o Corinthians a pagar o Santos Laguna por Félix Torres em outubro do ano passado. O Timão entrou com recurso no CAS (Corte Arbitral do Esporte), mas não teve sucesso. Os mexicanos alegam que o Alvinegro só pagou uma parcela.

Além de Félix Torres, o Corinthians ainda corre risco com o caso de Rodrigo Garro. O time também foi condenado a pagar uma quantia milionária ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia argentino. A decisão do CAS, contudo, ainda não foi divulgada. Há ainda em trâmite o caso de Matías Rojas.

Félix foi contratado pelo Timão no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor, no entanto, passou por altos e baixos e nunca conseguiu se firmar.

Ao todo, são 77 partidas disputadas pelo Corinthians, com um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo 25 vezes.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians faz nova proposta para derrubar transfer ban e aguarda resposta do Santos Laguna

Bruxa solta! UFC 319 perde mais um combate na véspera do evento

Chimaev aponta Jon Jones como o GOAT, mas pondera: "Espero que não volte"

São Paulo fecha preparação para pegar o Sport; veja provável escalação

Ex-São Paulo, Jardine projeta confronto contra o Tigres pelo Campeonato Mexicano

Brasileiro marca, e Leverkusen goleia na estreia pela Copa da Alemanha

PVC: Como Abel mudou o Palmeiras para encaixar Vitor Roque e Flaco López

Premier League e LaLiga abrem nova temporada com cenários opostos e investimentos bilionários

Fluminense rescinde com o atacante Paulo Baya

Dupla evolui, Santos treina na Vila e avança em preparação para enfrentar o Vasco

Portuguesa confirma desligamento do técnico Cauan de Almeida