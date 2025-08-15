Corinthians encerra preparação para pegar o Bahia; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Após aquecimento na parte interna das instalações, os atletas realizaram, sob comando do técnico Dorival Júnior, trabalhos com bola. Assim como no último treino, Garro trabalhou normalmente junto ao restante do elenco. O meia argentino havia ficado de fora na última quarta por controle de carga.

Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava! O Corinthians encerrou a preparação para o confronto de amanhã, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Ingressos disponíveis Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians Corinthians (@Corinthians) August 15, 2025

Contra os baianos, o Timão deve ter uma dupla da base no ataque: Kayke e Gui Negão. Isso porque Memphis (lesão muscular na coxa direita) e Yuri Alberto (hérnia inguinal) se recuperam de lesões, enquanto Romero cumpre suspensão após ser expulso diante do Juventude. Talles Magno, por sua vez, está à disposição, mas não vive bom momento.

Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

A equipe do Parque São Jorge está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.