Topo

Esporte

Corinthians consegue aumento da carga de ingressos visitantes para jogo da Copa do Brasil

15/08/2025 15h33

A diretoria do Corinthians, presidida de maneira interina por Osmar Stabile, fez um acordo com o Athletico-PR para o aumento da carga de ingressos visitantes no jogo que será disputado entre as equipes na Ligga Arena, pela Copa do Brasil. A partida é válida pela ida das quartas de final do torneio.

Regularmente, o Furacão costuma liberar cerca de 1.500 bilhetes para os torcedores de times adversários nos duelos disputados em Curitiba, capital do Paraná.

O Timão, entretanto, convenceu a diretoria do Athletico a assinar um documento se comprometendo a disponibilizar 10% da capacidade do estádio para os visitantes. Ou seja, aproximadamente 4.000 entradas.

Destes 4.000 ingressos, a Gazeta Esportiva apurou que 500 serão destinados às torcidas organizadas, enquanto a carga restante, de 3.500, será comercializada por meio da plataforma Fiel Torcedor.

As negociações com o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, foram conduzidas pelo Superintendente de Negócios Jurídicos do clube paulista, Leonardo Pantaleão.

O primeiro encontro entre Corinthians e Athletico-PR está marcado para dia 27 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena. Já a volta, na Neo Química Arena, será disputada em 11 de setembro, quinta-feira, no mesmo horário.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

PVC: Como Abel mudou o Palmeiras para encaixar Vitor Roque e Flaco López

Premier League e LaLiga abrem nova temporada com cenários opostos e investimentos bilionários

Portuguesa confirma desligamento do técnico Cauan de Almeida

Rybakina não toma conhecimento da campeã Sabalenka e faz semifinal com Swiatek em Cincinnati

Corinthians consegue aumento da carga de ingressos visitantes para jogo da Copa do Brasil

Palmeiras x Universitario-PER: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Libertadores

Dan Hooker rebate Charles Do Bronx sobre recusa de luta no UFC Rio: "Acusações falsas"

Saída de joia irrita diretoria do Corinthians e aumenta pressão sobre Fabinho Soldado

Yuri Alberto já havia tido diagnóstico de hérnia na Rússia, diz médico

Botafogo anuncia atacante que fez carreira em times pequenos da Espanha para assumir a camisa 9

Rodri fará retorno cuidadoso enquanto City tenta se recuperar após temporada sem troféus