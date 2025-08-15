Corinthians consegue aumento da carga de ingressos visitantes para jogo da Copa do Brasil

A diretoria do Corinthians, presidida de maneira interina por Osmar Stabile, fez um acordo com o Athletico-PR para o aumento da carga de ingressos visitantes no jogo que será disputado entre as equipes na Ligga Arena, pela Copa do Brasil. A partida é válida pela ida das quartas de final do torneio.

Regularmente, o Furacão costuma liberar cerca de 1.500 bilhetes para os torcedores de times adversários nos duelos disputados em Curitiba, capital do Paraná.

O Timão, entretanto, convenceu a diretoria do Athletico a assinar um documento se comprometendo a disponibilizar 10% da capacidade do estádio para os visitantes. Ou seja, aproximadamente 4.000 entradas.

Destes 4.000 ingressos, a Gazeta Esportiva apurou que 500 serão destinados às torcidas organizadas, enquanto a carga restante, de 3.500, será comercializada por meio da plataforma Fiel Torcedor.

DATAS CONFIRMADAS! ?? A CBF divulgou o detalhes dos jogos de ida e volta das partidas das quartas de final da Copa do Brasil. ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/aeAu6Ke93U ? Corinthians (@Corinthians) August 14, 2025

As negociações com o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, foram conduzidas pelo Superintendente de Negócios Jurídicos do clube paulista, Leonardo Pantaleão.

O primeiro encontro entre Corinthians e Athletico-PR está marcado para dia 27 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena. Já a volta, na Neo Química Arena, será disputada em 11 de setembro, quinta-feira, no mesmo horário.