Após aliciar menino do Palmeiras, Corinthians acusa Bahia de fazer o mesmo

O Corinthians acusou o Bahia de aliciamento pela contratação do jovem de 16 anos Kauê Furquim. O Alvinegro, porém, foi expulso do Movimento de Clubes Formadores (MCF), em janeiro deste ano, pelo mesmo motivo.

O que aconteceu

O Bahia pagou a multa rescisória, mas o Corinthians apontou aliciamento e promete acionar até a Fifa. O clube paulista já reuniu documentos para apontar a irregularidade e afirma que os agentes do jogador "cozinharam" a negociação recente de renovação. As informações são de Samir Carvalho, colunista do UOL.

Curiosamente, o Alvinegro foi expulso do Movimento de Clubes Formadores (MCF) sob mesma acusação. Em janeiro deste ano, o Corinthians acabou punido após tentar contratar um jogador das categorias de base do Palmeiras. João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Alviverde, fez uma reclamação formal ao MCF, que acatou o pedido.

Na ocasião, o Corinthians negou ter aliciado o jogador do rival paulista e se mostrou surpreso pela exclusão do MCF: "O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta. O Clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes", afirmou em nota oficial.

A exclusão pode impedir o Corinthians de participar de competições de base organizadas por clubes do Movimento. O Alvinegro também fica mais vulnerável na elaboração de manutenção de contratos de atletas entre 10 e 14 anos, que possuem somente o vínculo federativo.

O caso, inclusive, resultou em um boicote de 13 clubes à Copa de Votorantim 2025, torneio sub-15 que teve o Corinthians como campeão. Os clubes pediam a exclusão do Alvinegro da competição de base, o que não aconteceu.

Apenas três clubes "originais" permaneceram na competição: Corinthians, Votoraty e Seleção de Votorantim. Já São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, América-MG, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani, Bahia e Novorizontino desistiram do torneio e precisaram ser substituídos. Mesmo assim, o torneio, que teria 16 times, acabou disputado por apenas 12.

O que é o Movimento dos Clubes Formadores

Existe desde 2012 e promove reuniões frequentes entre gestores das categorias de base de clubes com certificado de Clube Formador junto à CBF e suas respectivas Federações. Para integrar o grupo, é preciso preencher requisitos como ter técnicos e preparadores físicos exclusivos, participação em competições oficiais, programa de treinamento, assistência educacional e assistência médica.

O órgão regula as relações entre as gestões de base, justamente para impedir situações de aliciamento. Os jogadores com idade abaixo de 14 anos possuem apenas vínculo federativo, o que permite a rescisão a qualquer MCF, dentro do qual os clubes têm um acordo para coibir aliciamentos.

*Com informações da Agência Estado