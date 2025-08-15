Topo

Conmebol define arbitragem para jogos de volta de Atlético-MG e Fluminense na Sul-Americana

15/08/2025 11h36

Na noite da última quinta-feira, a Conmebol definiu a arbitragem para os duelos de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo Atlético-MG será apitado por um quarteto chileno, enquanto quatro venezuelanos comandam a partida do Fluminense.

O confronto do Galo terá Felipe González no comando do apito. O chileno será auxiliado por José Retamal e Miguel Rocha, enquanto o VAR será supervisionado por Miguel Araos. Após a virada na ida, o Atlético-MG visita o Godoy Cruz nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte.

Do lado do Fluminense, Alexis Herrera será o responsável pelo apito. Lubin Torrealba e Alberto Ponte serão os seus assistentes e o VAR será comandado por Juan Soto. Em vantagem, o Tricolor das Laranjeiras recebe o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã.

Com apenas duas equipes brasileiras vivas na Sul-Americana, os árbitros nacionais ganharam espaço no torneio. Paulo Zanovelli comandará o duelo entre Huracán e Once Caldas, Edina Alves foi designada pela Conmebol para apitar Mushuc Runa e Independiente del Valle, e Flávio de Souza será o responsável por Universidad Católica-EQU e Alianza Lima.

Veja lista de arbitragem para jogos de volta das oitavas da Sul-Americana:

Huracán x Once Caldas

Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)

Assistentes: Rodrigo Corrêa (Brasil) e Alex Ang (Brasil)

VAR: Pablo Gonçalves (Brasil)

Mushuc Runa x Independiente del Valle

Árbitro: Edina Alves (Brasil)

Assistentes: Neuza Back (Brasil) e Fabrini Bevilaqua (Brasil)

VAR: Daiane Muniz (Brasil)

Fluminense x América de Cali

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Assistentes: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cienciano x Bolívar

Árbitro: Augusto Aragón (Equador)

Assistentes: Ricardo Barén (Equador) e Andrés Tola (Equador)

VAR: Franklin Congo (Equador)

Universidad Católica-EQU x Alianza Lima

Árbitro: Flávio de Souza (Brasil)

Assistentes: Luanderson Lima (Brasil) e Bruno Pires (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

Independiente x Universidad de Chile

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)

Assistentes: Andrés Neivas (Uruguai) e Hector Bergalo (Uruguai)

VAR: Antonio García (Uruguai)

Godoy Cruz x Atlético-MG

Árbitro: Felipe González (Chile)

Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)

VAR: Miguel Araos (Chile)

Lanús x Central Córdoba

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Carlos Poblete (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile).

Esporte

