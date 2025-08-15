Conmebol define arbitragem para jogos de volta de Atlético-MG e Fluminense na Sul-Americana
Na noite da última quinta-feira, a Conmebol definiu a arbitragem para os duelos de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo Atlético-MG será apitado por um quarteto chileno, enquanto quatro venezuelanos comandam a partida do Fluminense.
O confronto do Galo terá Felipe González no comando do apito. O chileno será auxiliado por José Retamal e Miguel Rocha, enquanto o VAR será supervisionado por Miguel Araos. Após a virada na ida, o Atlético-MG visita o Godoy Cruz nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte.
Com apenas duas equipes brasileiras vivas na Sul-Americana, os árbitros nacionais ganharam espaço no torneio. Paulo Zanovelli comandará o duelo entre Huracán e Once Caldas, Edina Alves foi designada pela Conmebol para apitar Mushuc Runa e Independiente del Valle, e Flávio de Souza será o responsável por Universidad Católica-EQU e Alianza Lima.
Veja lista de arbitragem para jogos de volta das oitavas da Sul-Americana:
Huracán x Once Caldas
Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)
Assistentes: Rodrigo Corrêa (Brasil) e Alex Ang (Brasil)
VAR: Pablo Gonçalves (Brasil)
Mushuc Runa x Independiente del Valle
Árbitro: Edina Alves (Brasil)
Assistentes: Neuza Back (Brasil) e Fabrini Bevilaqua (Brasil)
VAR: Daiane Muniz (Brasil)
Fluminense x América de Cali
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
Assistentes: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)
VAR: Juan Soto (Venezuela)
Cienciano x Bolívar
Árbitro: Augusto Aragón (Equador)
Assistentes: Ricardo Barén (Equador) e Andrés Tola (Equador)
VAR: Franklin Congo (Equador)
Universidad Católica-EQU x Alianza Lima
Árbitro: Flávio de Souza (Brasil)
Assistentes: Luanderson Lima (Brasil) e Bruno Pires (Brasil)
VAR: Daniel Nobre (Brasil)
Independiente x Universidad de Chile
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)
Assistentes: Andrés Neivas (Uruguai) e Hector Bergalo (Uruguai)
VAR: Antonio García (Uruguai)
Godoy Cruz x Atlético-MG
Árbitro: Felipe González (Chile)
Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)
VAR: Miguel Araos (Chile)
Lanús x Central Córdoba
Árbitro: Cristian Garay (Chile)
Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Carlos Poblete (Chile)
VAR: Juan Lara (Chile).