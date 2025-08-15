Topo

Como Leila e Textor foram dos ataques e processos ao clima de paz

John Textor e Leila Pereira antes de Palmeiras x Botafogo, pelo Mundial de Clubes - Reprodução
Igor Siqueira
Do UOL, no Rio de Janeiro

15/08/2025 05h30

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão, mas o clima de rivalidade entre os principais dirigentes dos dois clubes é coisa do passado.

Leila Pereira e John Textor baixaram as armas nos últimos tempos, inclusive deixaram de lado processos judiciais de um contra o outro.

A aproximação partiu do lado alvinegro, e Leila topou.

No encontro mais recente entre os dois times, durante o Mundial de Clubes, a bandeira branca já tinha sido levantada.

Antes de a bola rolar, Leila e Textor conversaram. O UOL apurou que o tom foi amistoso, os dois se parabenizaram por estarem ali e apontaram que obstáculos foram superados.

De onde veio a pacificação

A animosidade entre as partes estourou na reta final do Brasileirão 2023, quando Textor passou a alardear uma acusação de manipulação de resultados a favor do Palmeiras que jamais foi provada.

Mesmo quando o clima ainda estava tenso, ele já procurava desvencilhar as ilações de uma possível autoria do Palmeiras.

Quando o Botafogo visitou o Palmeiras, em março, pelo Brasileirão, Leila e o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, tiveram uma conversa em tom amistoso. Os dois clubes se uniram em uma ação contra o racismo.

Depois disso, o advogado do lado de Textor procurou a equipe jurídica de Leila para ver se havia interesse na retirada das ações de um contra o outro na Justiça comum - reflexões de declarações de ambos os lados ainda na questão da manipulação sem provas.

Leila topou e desde então eles tiveram um cessar-fogo. A presidente do Palmeiras, inclusive, aponta nos bastidores que sempre teve boa relação com o pessoal da SAF Botafogo, apesar do entrevero com Textor.

Leila e Textor já estiveram no mesmo lado na eleição da CBF, formando base de apoio da Série A à candidatura de Samir Xaud. Inclusive, deixaram de lado o bloco maior de clubes que tentava viabilizar Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, como oposição.

Esportivamente, o Palmeiras eliminou o Botafogo do Mundial de Clubes e até o técnico Renato Paiva foi demitido por isso.

Na apresentação de Davide Ancelotti como técnico alvinegro, Textor chegou a dizer: "Leila e eu estamos nos dando muito bem agora".

Apesar do histórico, os dirigentes preferem manter a rivalidade atualmente apenas dentro de campo.

