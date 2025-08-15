Com um a menos, Rennes vence Marseille na estreia do Campeonato Francês
O Olympique de Marseille estreou com derrota no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, a equipe visitou o Rennes, que jogou com um a menos no Roazhon Park, e foi superada por 1 a 0, em duelo válido pela primeira rodada. O único gol da partida foi marcado por Ludovic Blas, já nos acréscimos do segundo tempo.
Na próxima rodada, o Olympique de Marseille terá pela frente o Paris, no dia 23 de agosto, às 12h (de Brasília). Já o Rennes volta a campo no dia 24, às 10h, para enfrentar o Lorient.
O jogo
O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas, interrupções e um cartão vermelho para o time da casa, que se viu com um jogador a menos durante a partida. Aos 31 minutos, Abdelhamid Aït Boudlal, do Rennes, foi expulso após revisão do VAR por entrada dura.
O jogo ganhou outra cara na reta final, quando o árbitro deu seis minutos de acréscimo, tempo suficiente para o Rennes garantir o triunfo.
Aos 46 minutos da segunda etapa, cara a cara com o goleiro, depois de um passe de Quentin Merlin, Ludovic Blass marcou o único gol da partida.