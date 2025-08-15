Com homenagens a Jota, Liverpool leva susto, mas bate Bournemouth pelo Inglês

Inaugurando o Campeonato Inglês na temporada 2025/26, o Liverpool venceu o Bournemouth, nesta sexta-feira, por 4 a 2, com direito a homenagens a Diogo Jota, ex-jogador dos Reds que morreu em julho. Ekitike, Gakpo, Chiesa e Salah foram os responsáveis pelos gols dos mandantes em Anfield, enquanto Semenyo (duas vezes) descontou.

Desta maneira, o time comandado por Arne Slot conquista os seus primeiros três pontos e pode terminar a primeira rodada na liderança do torneio. O Bournemouth, por outro lado, fica zerado.

Ambas as equipes têm seus próximos compromissos válidos pelo Inglês. O Liverpool visita o Newcastle na segunda-feira, dia 25, no St. James' Park, às 16h (de Brasília). Já o Bournemouth recebe o Wolves no Vitality Stadium, no outro sábado (23), às 11h (de Brasília).

Os gols do jogo

O Liverpool inaugurou o marcador com 37 minutos de jogo. Mac Allister conduziu no meio de campo e enfiou para Ekitike, que passou por Senesi, entrou na área e finalizou rasteiro com precisão.

Com três minutos do segundo tempo, Ekitike dominou na ponta da área, fez a parede e deixou para Gakpo. Com a bola, o holandês levou para a direita e bateu firme, sem chances para Petrovic.

15 minutos depois, o Bournemouth anotou o seu primeiro gol. Pela esquerda, David Brooks cruzou rasteiro em um contra-ataque e Semenyo empurrou para o fundo das redes. Aos 31 da segunda etapa, Semenyo disparou da sua área até o campo de ataque. Da entrada da área, driblou o zagueiro Konaté e chutou de esquerda, no contrapé de Alisson, para empatar.

Os Reds voltaram a ficar à frente somente aos 43. Salah cruzou na área e, após diversas disputas, a defesa do Bournemouth afastou sem força. A bola sobrou na marca do pênalti para Chiesa encher o pé e estufar as redes.

Com 49 minutos, Salah driblou James Hill e bateu de direita, na bochecha do gol, para sacramentar a vitória dos mandantes.