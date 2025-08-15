Com goleada, Palmeiras anotou metade dos gols marcados nas oitavas de final da Libertadores

Topo

15/08/2025 09h53

O Palmeiras goleou o Universitario, nesta quinta-feira, por 4 a 0 e conquistou uma larga vantagem por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, no Estádio Monumental U, em Lima. Os quatro tentos do Verdão representam metade de todos os gols marcados nas oitavas da competição.

Ao todo, oito jogos foram disputados nesta semana pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

As vitórias de Peñarol, Estudiantes, Flamengo e Botafogo, sobre Racing, Cerro Porteño, Internacional e LDU, respectivamente, terminaram todas apenas 1 a 0. Por outro lado, os empates entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, Atlético Nacional e São Paulo e Libertad e River Plate terminaram 0 a 0.

Com isso, além de marcar metade dos gols das oitavas da competição continental, a vitória do Palmeiras sobre o Universitario também foi a única partida que terminou com mais de um gol de diferença.

Na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental U, a equipe do técnico Abel Ferreira marcou com Gustavo Gómez, Flaco López e Vitor Roque ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Universitario ainda teve um jogador expulso e Flaco anotou o quarto do Palmeiras.

Com isso, o Verdão pode perder por até três gols de diferença e ainda garantir vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Por outro lado, o clube peruano precisa vencer por cinco de vantagem para avançar na competição.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 20h30, quando visita o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O Verdão ocupa a 3ª posição, com 36 pontos conquistados. O Glorioso é o 5º colocado, com 29 pontos.

