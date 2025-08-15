Chimaev aponta Jon Jones como o GOAT, mas pondera: "Espero que não volte"

Admirador confesso de Jon Jones, Khamzat Chimaev não tem dúvidas sobre o legado deixado pelo ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e pesados. Para o checheno, o norte-americano é o verdadeiro "GOAT" - sigla em inglês para "maior de todos os tempos" - do MMA. Ainda assim, acredita que o ideal seria que a lenda permanecesse aposentada.

Durante participação no podcast 'JAXXON', Chimaev exaltou o talento, a inteligência e a capacidade de superação do veterano, além de apontar sua trajetória como um modelo para os demais atletas. Segundo ele, Jones representa o que há de mais completo no esporte.

"Se alguém pode ser chamado de rei do MMA, é ele. Esse cara é incrível como pessoa e um lutador insano. Quando algo dá errado, ele encontra uma maneira de vencer. Ele é um cara especial no MMA. Podemos dizer que ele é o MMA. É uma lenda. Estou feliz em vê-lo encerrar a carreira invicto e espero que não volte", declarou.

Apesar da admiração, o peso-médio (84 kg) mostrou receio quanto a um eventual retorno, citando o desgaste físico natural com o passar do tempo e o risco de colocar em xeque um legado já consolidado. Ainda assim, 'Bones' já expressou publicamente o desejo de voltar à ativa - especialmente de olho no possível card histórico na Casa Branca.

Retorno iminente?

A declaração do 'Lobo' coincide com a movimentação recente de Jones nos bastidores da organização. Após anunciar sua aposentadoria e abdicar do título dos pesados em junho, o ex-campeão se reinscreveu no programa de controle antidoping do UFC - etapa obrigatória para qualquer atleta que deseje voltar a competir.

O retorno ao 'pool' de testes ocorreu logo após o anúncio do projeto de um evento especial na Casa Branca, previsto para 2026, como parte das celebrações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Entusiasmado com a ideia de fazer parte de um marco histórico, o veterano demonstrou interesse imediato e já enviou amostras para análise, segundo o banco de dados da companhia.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre sua participação - ou mesmo sobre a realização do evento -, a movimentação sinaliza uma possível última apresentação no octógono. Ainda assim, para Chimaev e parte da comunidade do MMA, a melhor imagem a se manter seria a de uma lenda que parou no auge, invicto e com a história já escrita.

