Chama! Pôster do UFC 320 destaca revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev

A pouco menos de dois meses para sua realização, o UFC 320 teve seu pôster oficial revelado nesta última quinta-feira (14). Aproveitando a visibilidade da edição 319, a organização divulgou a arte promocional do evento, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), com destaque para as duas disputas de cinturão que lideram o card (clique aqui para ver).

No topo da programação, a revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira promete agitar a divisão dos meio-pesados (93 kg). Atual campeão, o russo conquistou o título ao derrotar o brasileiro no UFC 313 e agora busca consolidar sua hegemonia com uma nova vitória. Já 'Poatan', reconhecido pelo seu poder de nocaute e pela ascensão meteórica na organização, tentará recuperar o cinturão e empatar a rivalidade.

A luta co-principal também envolve título em jogo. No peso-galo (61 kg), o georgiano Merab Dvalishvili colocará o cinturão em disputa pela terceira vez, agora contra o norte-americano Cory Sandhagen, em um duelo que promete muita movimentação e técnica apurada.

Brasileiro confirmado

Além de Alex Pereira, o único outro representante do país confirmado até o momento no UFC 320 é André 'Sergipano' Muniz, que enfrentará Edmen Shahbazyan em confronto válido pelo peso-médio (84 kg). O duelo marcará o retorno do mineiro ao octógono após sua última aparição em abril e será uma oportunidade de reabilitação na categoria.

A revanche vem aí! ?

Saiu o pôster oficial do #UFC320! Se liga! ?

Quem aí já está ansioso para ver o @AlexPereiraUFC em ação de novo? ??

4 de outubro | Ao vivo no @UFCFightPassBR! pic.twitter.com/5UmIWePLdv

- UFC Brasil (@UFCBrasil) August 14, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok