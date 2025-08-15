Ceará x Bragantino: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

O Ceará terá pela frente o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

SÁBADO É DIA DE VOZÃO NA ARENA! ?? O Time do Povo joga contra o Bragantino, às 16h, na Arena Vozão. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão. ??#CearáSC #Brasileirão2025 pic.twitter.com/fpGnk35hpH ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 14, 2025

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Posições na tabela

Ceará - 22 pontos em 18 jogos - 12º lugar



Bragantino - 27 pontos em 19 jogos - 8º lugar

Histórico de Ceará x Bragantino

Nos últimos cinco confrontos entre o Massa Bruta e o Ceará, o equilíbrio prevaleceu: quatro terminaram empatados, e apenas uma vitória, do Bragantino, por 1 a 0, com gol de Ytalo.

O placar de 2 a 2 foi o único que se repetiu, enquanto apenas uma das partidas terminou sem gols. Três desses jogos foram realizados na casa do Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, e dois no Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza.

Veja o resumo dos jogos:

01/07/2021: Bragantino 0, Ceará 0 (Campeonato Brasileiro)



17/10/2025: Bragantino 2, Ceará 2 (Campeonato Brasileiro)



30/04/2022: Bragantino 1, Ceará 0 (Campeonato Brasileiro)



21/08/2022: Bragantino 1. Ceará 1 (Campeonato Brasileiro)



31/03/2025: Bragantino 2, Ceará 2 (Campeonato Brasileiro)

Prováveis escalações:

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Aylon e Pedro Raul

Técnico: Léo Condé

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha

Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem:

Yuri Elino Ferreira da Cruz-RJ será o árbitro do confronto, com Tiago Augusto Kappes Diel e Luis Carlos de Franca Costa como assistentes. O VAR será comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior

FICHA TÉCNICA



CEARÁ X BRAGANTINO

Local: Castelão, em Fortaleza



Data: 16 de agosto de 2025 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz-RJ



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luis Carlos de Franca Costa



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior