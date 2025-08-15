CBV comemora 71 anos e lança novas identidades visuais para suas competições

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) revelou as novas identidades visuais das competições nacionais em comemoração ao seu aniversário.

Os torneios que tiveram seus símbolos reformulados foram: Superliga, Copa Brasil, Supercopa, Superliga B, Superliga C, Superliga Master, Vôlei Master, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Campeonato Brasileiro de Seleções e Campeonato Brasileiro Interclubes. A entidade utilizou cores vibrantes e elementos que diferenciem cada campeonato, aproximando o design das atuais tendências.

Segundo o presidente da CBV, Radamés Lattari, a atualização reafirma o compromisso com o crescimento e a valorização do voleibol nacional. O novo conceito reforça a aposta em inovação, no fortalecimento da modalidade e na relevância de seus torneios.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

"A CBV está sempre atenta às transformações do esporte e da sociedade, buscando evoluir e oferecer o melhor para atletas, clubes, torcedores e parceiros. Modernizar nossas marcas e identidades visuais é mais um passo nessa jornada de inovação e aprimoramento contínuo, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento do voleibol em todas as suas dimensões", declarou.

No próximo sábado, a entidade completa 71 anos de trajetória, e a renovação visual chega como parte desse momento, evidenciando a busca constante por evolução e a sintonia com as transformações do esporte e da sociedade.

"Na marca da Superliga, nosso principal produto, recuperamos o conceito original do movimento que forma a letra 'S', presente nas primeiras versões e que havia se perdido ao longo do tempo. Atualizamos a tipografia e incluímos a diferenciação de gêneros na assinatura da marca. Já na Copa Brasil, inovamos ao incorporar as estrelas da bandeira nacional e aplicamos uma linguagem visual mais vibrante, que dialoga com a atualidade e as tendências de design. Cada competição agora possui uma identidade individual, moderna e coerente, fortalecendo a imagem institucional e a conexão com o público", afirma Henrique Netto, diretor de marketing da CBV.