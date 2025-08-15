Caso Furquim 'esquenta' jogo contra o Bahia e liga alerta do Corinthians na base
A saída do garoto Kauê Furquim do Corinthians para o Bahia causou um enorme atrito entre os clubes. O Grupo City, que controla a SAF do time nordestino, depositou a multa rescisória de R$ 14 milhões e tirou o jovem atacante da base do Timão.
Em nota, o Corinthians acusou o Bahia de "aliciamento imoral" e prometeu levar o caso à Fifa e à CBF. O clube chegou, inclusive, a romper relação institucional com o Tricolor de Aço e o Grupo City.
O episódio emerge às vésperas do embate entre as equipes pela 20° rodada do Brasileirão. Corinthians e Bahia se enfrentam às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química. Resta saber se o clima quente dos bastidores irá para dentro das quatro linhas.
Alerta ligado
O caso de Kauê ligou um alerta na diretoria do Timão. Isso porque há outras duas joias nas categorias de base com multas consideradas baixas, o que aumenta o risco do clube perdê-las.
Um deles é o meia-atacante Gui Amorim, de 17 anos. O Filho do Terrão é um dos destaques do sub-17 nesta temporada, com 14 gols em 22 jogos, mas também tem multa rescisória para o mercado interno estipulada em R$ 14 milhões.
O jogador, aliás, já recebeu algumas sondagens. Seu contrato é válido até 31 de julho de 2027.
Além de Gui, o jovem atacante Léo Amistá, de 16 anos, também se encontra em um cenário similar. Mas, no seu caso, a multa é ainda menor: R$ 12 milhões. O vínculo vai até março de 2028.
A Gazeta Esportiva apurou que, em ambos os casos, ainda não haviam negociações avançadas para valorização salarial, mas a situação de Kauê Furquim abriu os olhos do Corinthians, que deve acelerar as tratativas.
Entenda o caso
O Corinthians perdeu um dos principais jogadores das suas categorias de base para o Bahia: o atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos.
O montante pago pelo Bahia foi de apenas R$ 14 milhões. De acordo com a legislação vigente, a multa para o mercado nacional é equivalente a duas mil vezes o salário do atleta no ato da assinatura do contrato.
A notícia pegou dirigentes do Corinthians de surpresa. Kauê Furquim, embora jovem, já frequentava treinos da equipe profissional e, inclusive, foi relacionado para dois jogos do time alvinegro nesta temporada, contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. O garoto assinou, em abril, seu primeiro vínculo profissional com o clube.
O Timão vinha negociando uma valorização salarial com o estafe de Kauê Furquim antes do Bahia pagar a multa, mas as conversas não avançaram. Em entrevista ao ge, o diretor das categorias de base do clube paulista, Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, alegou que a equipe foi "enrolada" pelo estafe do Filho do Terrão.
O Corinthians alega que em em nenhum momento foi comunicado pelo Bahia sobre o interesse no atleta de 17 anos.
O clube entende que o Tricolor de Aço foi utilizado como um "intermediador de negócios" para que o Grupo City, que controla a SAF do Bahia e de outros times ao redor do mundo, como o Manchester City, pagasse somente os R$ 14 estipulados para o mercado nacional. O valor da multa para o exterior era de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 315 milhões na cotação atual).