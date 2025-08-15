Topo

Esporte

Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

15/08/2025 05h30

Na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional - no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores - o Flamengo promoveu a estreia do colombiano Carrascal, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar de Plata.

Em lapidação

A participação foi discreta, mas o técnico Filipe Luís acredita que o meia está em fase de "lapidação". Nos 19 minutos em que esteve em campo, o camisa 15 teve 18 ações com a bola, com 58% de passes certos, um drible, quatro de cinco duelos ganhos pelo chão, um de cinco ganhos pelo alto, cinco perdas de bola e uma falta sofrida. Os dados são do Sofascore.

Primeiro alvo da diretoria nesta janela e contratado por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação da época), ele é visto pelo treinador como um jogador com potencial para se tornar ídolo.

Relacionadas

Por que o Flamengo tem sofrido tanto no segundo tempo, mesmo quando ganha

Filipe Luís queria mais do que 1 a 0, mas 'golear todos os jogos é irreal'

Bruno Henrique vê Fla impaciente no 2º tempo: 'Quisemos fazer o gol logo'

É um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo em que o nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo um pouco mais da posição que a gente pensou desde cedo para ele. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente
Filipe Luís

Função de Arrascaeta

Na avaliação de Filipe Luís, Carrascal tem características para desempenhar a função de Arrascaeta, apesar de também se sentir confortável atuando pelas pontas, principalmente no lado direito.

Pelo que vi do Carrascal, pelo que já conversei com ele, eles podem jogar na mesma posição. Mas ele mesmo já me deixou também claro que pode jogar por fora, tanto na direita como na esquerda. O jogador vai para onde ele se sente confortável no campo. O importante é a qualidade que esse jogador tem quando a bola cai no pé
Filipe Luís

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Carlos Prates contraria rival e prega paciência para voltar a vencer no UFC

Você aprova a chegada de Rafael Tolói ao São Paulo? Vote!

Recuperado, Guilherme é decisivo e lidera o Santos em participações em gols no Brasileiro

Palmeiras mantém fama de visitante indigesto na Libertadores e volta a ficar sem sofrer gols após quatro jogos

Gustavo Caballero projeta duelo contra o Vasco e comenta ambições do Santos: "Sonhos maiores na competição"

Entenda por que Tolói, se contratado, não deve estrear tão cedo pelo São Paulo

Caso Furquim 'esquenta' jogo contra o Bahia e liga alerta do Corinthians na base

Dricus du Plessis propõe teoria para explicar desconfiança sobre seu estilo de luta

Após 3º caso de hérnia, DM do Corinthians alerta: 'Aparecerá cada vez mais'

Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

Venda de Lucas Ferreira alivia, mas não soluciona finanças do São Paulo