Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

Na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional - no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores - o Flamengo promoveu a estreia do colombiano Carrascal, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar de Plata.

Em lapidação

A participação foi discreta, mas o técnico Filipe Luís acredita que o meia está em fase de "lapidação". Nos 19 minutos em que esteve em campo, o camisa 15 teve 18 ações com a bola, com 58% de passes certos, um drible, quatro de cinco duelos ganhos pelo chão, um de cinco ganhos pelo alto, cinco perdas de bola e uma falta sofrida. Os dados são do Sofascore.

Primeiro alvo da diretoria nesta janela e contratado por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação da época), ele é visto pelo treinador como um jogador com potencial para se tornar ídolo.

É um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo em que o nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo um pouco mais da posição que a gente pensou desde cedo para ele. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente

Filipe Luís

Função de Arrascaeta

Na avaliação de Filipe Luís, Carrascal tem características para desempenhar a função de Arrascaeta, apesar de também se sentir confortável atuando pelas pontas, principalmente no lado direito.