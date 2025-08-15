Carlos Prates contraria rival e prega paciência para voltar a vencer no UFC

Nocauteadores natos, Carlos Prates e Geoff Neal fazem um dos duelos mais aguardados do card do UFC 319, que acontece neste sábado (16), em Chicago (EUA). Mas, ao que parece, a expectativa por um combate com o desfecho rápido, compartilhada por fãs e, até mesmo, pelo lutador americano, não faz parte dos planos do atleta brasileiro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Carlos Prates apontou o gás como um dos pontos fracos de Geoff Neal. Sendo assim, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' planeja manter a paciência para, quem sabe, poder explorar essa brecha no jogo do seu adversário e facilitar seu trabalho no decorrer do confronto.

"Acho que depois do primeiro round, ele é um cara que não tem aquele gás, não tem aquele ímpeto. E como todo mundo viu, eu sou um cara que consigo lutar cinco rounds. Eu consegui lutar cinco rounds, imagina três. Eu estou sempre bem preparado fisicamente, sempre com o gás lá em cima. E isso não é uma característica dele. Conforme a luta vai passando, ele vai perdendo o poder de fogo dele na mão, vai se cansando, vai se jogando nos golpes, e a gente sabe que isso é uma coisa muito perigosa de fazer quando está ali no octógono comigo", analisou o 12º colocado no ranking dos meio-médios (77 kg).

Vitória acima de tudo

O discurso de Carlos Prates vai de encontro com seu desejo de voltar a vencer no Ultimate. Depois de ter sua invencibilidade na organização encerrada por Ian Machado Garry, em abril deste ano, o lutador paulista só tem um objetivo em mente: a vitória - mesmo que para isso precise mudar um pouco seu estilo de luta e 'jogar com o regulamento embaixo do braço'.

"Vamos ver os espaços, as brechas que a gente acha, vamos vendo. Não tenho pressa, eu quero ir lá e ganhar, independentemente de ser um nocaute rápido, se demorar... Lógico que eu vou buscar sempre o nocaute, mas às vezes não dá. E se não der, está bom, eu vou ganhar do mesmo jeito. Vou sair de lá com a mão levantada", afirmou.

Casamento de estilos agrada

E para voltar ao caminho das vitórias, nada melhor que um adversário com um jogo que casa perfeitamente com o seu, como o próprio Prates avalia. Além de Geoff Neal propor preferencialmente o jogo de trocação, área de especialidade do brasileiro, e ter um condicionamento físico questionável, o atleta da Fighting Nerds entende que possui mais armas para sair com o braço erguido ao final da disputa no UFC 319.

"É um jogo bom. O Geoff Neal tem a mão pesada, é um pouco rápido no começo da luta. Mas acho que tenho mais armas, um pouco mais de versatilidade na luta em pé, no boxe. Acho que sou um pouco melhor, além de ter a mão pesada também. Eu acho que sou um pouco melhor na hora de se mexer, na hora de se virar em alguma situação de perigo ou de risco. Então, acho que é um casamento de luta bom para mim", concluiu.

No total em suas carreiras, Carlos Prates e Geoff Neal somam 26 vitórias por nocaute, sendo 16 do brasileiro e dez do americano. Resta saber se o combate entre eles no card principal do UFC 319, neste sábado, vai terminar da mesma forma ou se uma possível mudança de postura do atleta da Fighting Nerds pode levar a decisão para as mãos dos juízes.

