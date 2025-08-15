Capitão do Palmeiras, Gómez iguala chileno e vira o maior zagueiro artilheiro da Libertadores

O Gustavo Gómez atingiu uma marca histórica nesta quinta-feira na vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Universitario-PER, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro abriu o placar para o Verdão no Monumental de Lima, no Peru, e tornou-se o maior zagueiro artilheiro na competição continental.

Agora, o capitão palmeirense chegou a 13 bolas na rede, igualando-se ao chileno Rubén Espinoza, que foi campeão com o Colo-Colo-CHI em 1991. Além disso, o camisa 15 do Verdão se isolou na terceira posição no ranking de artilheiros do Palmeiras na competição. Rony é o líder, com 23 tentos.

Gustavo Gómez é uma das lideranças do Palmeiras e está no clube desde 2018. O atleta já conquistou, com o Alviverde 12 títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). Com o além de superar Kleber Gladiador e se isolar em 9º entre os maiores artilheiros do Verdão neste século (soma 39, ao lado do ex-atacante).

"Acho que nesse campeonato, fizemos uma boa primeira fase. Conseguimos 18 pontos, classificamos em primeiro lugar. Foi bom fazer o placar cedo para ter controle do jogo. Tínhamos que entra intensos, ligados. Libertadores não é fácil", disse após o duelo à ESPN.

Gustavo Gómez abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti. Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque fecharam o placar.

Palmeiras e Universitario voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo.

Antes disso, porém o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e segue brigando nas primeiras posições. No domingo, o Verdão visita o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada da competição nacional.

Eliminação na Copa do Brasil é página virada

Nas últimas semanas, o Palmeiras foi assolado por pressão externa da torcida após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Protestos foram feitos e Academia de Futebol, centro de treinamento do clube, foi alvo de bobas e rojões na madrugada de domingo. Gómez garantiu que a queda no torneio é página virada e colocou foco total no Brasileiro e na Libertadores, onde o time

"Vivemos o presente, conseguimos já os três pontos contra o Ceará, sabemos que vocês é que gostam de lembrar do que passou, mas nós vivemos o presente, o tempo que estamos aqui já conseguimos sair dessas situações. Domingo foi um jogo difícil, conseguimos virar. Depois da eliminação nosso time jogou bem, estamos perto da liderança e hoje conseguimos um resultado muito bom, mas temos que fechar em casa para ficarmos vivos. Deixamos tudo dentro de campo e tentamos brigar por todas as competições há muito tempo"