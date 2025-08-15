Bruxa solta! UFC 319 perde mais um combate na véspera do evento

A bruxa parece estar solta em Chicago (EUA). Depois de perder dois combates na quinta-feira (14), devido a lesões, o card do UFC 319 sofreu mais uma baixa, desta vez na véspera do evento, programado para acontecer neste sábado (16).

Através do um comunicado oficial (clique aqui), o Ultimate informou que o confronto entre Bryan Battle e Nursulton Ruziboev foi retirado do card que será sediado em Chicago, neste sábado. O motivo para o cancelamento da luta foi a grave falha na balança cometida pelo atleta americano na pesagem oficial do UFC 319, realizada na manhã desta sexta-feira (15).

Um dos últimos a se apresentarem no palco da pesagem oficial do UFC 319, Battle marcou 86,1 kg - quase 2 kg acima do limite de peso estabelecido para combates sem disputa por título na divisão dos médios (84 kg). Assim, devido a gravidade da infração, a organização achou melhor não prosseguir com o duelo.

Reincidente

Esta, inclusive, não foi a primeira vez que Bryan Battle falha na balança do UFC. Na sua última apresentação, em dezembro do ano passado, o lutador americano também ficou 1,8 kg acima do limite de peso da categoria, só que da divisão dos meio-médios (77 kg). Na ocasião, o confronto contra Randy Brown não foi cancelado e Battle saiu vencedor na decisão dividida dos juízes.

O mesmo já havia acontecido em maio de 2023, quando o vencedor da 29ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter' também não bateu o peso antes de sua disputa contra Gabriel Green. Na oportunidade, após ficar 900 gramas acima do limite imposto pela categoria dos meio-médios, Battle nocauteou seu adversário em apenas 14 segundos de combate.

