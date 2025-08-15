Bruno Fuchs treina normalmente em reapresentação e pode ser novidade no Palmeiras

Horas após chegar ao Brasil depois da goleada por 4 a 0 sobre o Universitario-PER, no Estádio Monumental de Lima, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira e deu início à preparação para seu próximo compromisso.

O Verdão vira a chave e, no domingo, enfrenta o Botafogo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde vem, no torneio, de uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque.

A delegação palmeirense chegou ao centro de treinamento por volta de 10 horas. Após o almoço, os atletas que foram titulares na capital peruana fizeram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco, incluindo os que entraram no segundo tempo, foi a campo e realizou trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Palmeiras pode ter retorno contra o Botafogo

O zagueiro Bruno Fuchs pode ser novidade no Rio de Janeiro. Ele se recuperou de um edema na coxa esquerda, sofrido no dia 31 de julho, e participou da movimentação em tempo integral. Assim, pode pintar como novidade na viagem ao Rio de Janeiro. O atacante Bruno Rodrigues, que está em processo de transição física, também participou de toda atividade.

Por outro lado, o Verdão segue com duas baixas certas: do meia Raphael Veiga e do atacante Paulinho, que fizeram tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance. O primeiro trata dores no púbis, enquanto o camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita e só volta em 2026.

O Palmeiras está há seis jogos invicto no Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira tem 36 pontos e está em terceiro lugar, atrás de Flamengo e Cruzeiro, que possuem 40 e 37 pontos, respectivamente.