Brasileiro marca, e Leverkusen goleia na estreia pela Copa da Alemanha
Nesta sexta-feira, o Bayer Leverkusen goleou o Grossaspach por 4 a 0, em Aspach, pela estreia na Copa da Alemanha. O brasileiro Arthur Augusto, ex-América-MG, marcou no primeiro jogo do time comandado por Erik ten Hag na temporada.O Leverkusen estreia no Campeonato Alemão no próximo dia 23, contra o Hoffenheim, às 10h30 (de Brasília). Já o Grossaspach inicia sua campanha na Quarta Divisão no dia 19, diante do FSV Frankfurt, às 14h.
O jogo
Sob forte chuva e granizo, a partida pela Copa da Alemanha foi paralisada aos 18 minutos do primeiro tempo e retomada após mais de 40 minutos.
Aos 32 minutos, Patrik Schick abriu o placar com cabeceio após cruzamento de Amine Adli. Pouco depois, aos 39, Schick evitou o empate do Grossaspach ao cortar de cabeça uma bola de Volkan Celiktas, capitão do time da Quarta Divisão
No segundo tempo, aos 29 minutos, Arthur Augusto ampliou com chute de canhota após passe de Ernest Poku. O Grossaspach respondeu em jogada de contra-ataque, mas Niklas Mohr chutou por cima.
O Grossapach ainda teve dois jogadores expulsos. Celiktas, aos 33 minutos, por cometer duas faltas seguidas que renderam cartões amarelos, e Mert Tasdelen, aos 37, por carrinho em Axel Tameze.
Aos 39 minutos da segunda etapa, Kofane bateu cruzado e marcou o terceiro do Bayer Leverkusen. Já aos 44, Grimaldo fechou a goleada em cobrança de pênalti, após falta sofrida por Kofane.