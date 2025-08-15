Brasil viaja à Inglaterra para inédita participação na Copa do Mundo de Rugby

A uma semana da abertura oficial da Copa do Mundo de Rugby, o Brasil viajou à Inglaterra para disputar o torneio de forma inédita. As Yaras ficarão concentradas em Northampton, a cerca de 100 quilômetros de Londres, palco da estreia no dia 24 de agosto, às 10h45 (de Brasília), contra a África do Sul.

"As últimas duas semanas de treinos no Brasil foram muito boas, evoluímos bastante. Já intensificamos os estudos e a preparação para o jogo contra a África do Sul e a expectativa é seguirmos o trabalho e o crescimento na Inglaterra. Os primeiros dias serão de aclimatação e foco total em fazer uma boa estreia", afirmou o treinador da seleção feminina, o uruguaio Emiliano Caffera.

A equipe também enfrentará a França, no dia 31, às 12h45, e a Itália, no dia 7 de setembro, às 10h, durante a fase classificatória da Copa do Mundo. Todas as partidas terão transmissão na ESPN e no Disney+. O Brasil é a primeira seleção sul-americana a participar da competição, criada em 1991.

As jogadoras que formam a base do elenco já atuaram tanto no rugby sevens quanto no XV. Dentre as 32 convocadas, 11 já participaram de ao menos uma edição dos Jogos Olímpicos, incluindo Raquel Kochhann, porta-bandeira do Time Brasil na Cerimônia de Abertura de Paris 2024. Luiza Campos, Bianca Silva, Marina Fioravanti e Mariana Nicolau são outras jogadoras de destaque nos dois formatos.

As atletas brasileiras também têm se destacado em clubes do exterior. É o caso de Taís Prioste, que atua no Bobigny (França), e de Larissa Henwood, do Counties Manukau (Nova Zelândia).